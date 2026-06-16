WEC | Favey: "Prima di pensare ad altro, Peugeot deve fare una performance al suo livello a Le Mans"

Dopo le prestazioni incoraggianti mostrate nei primi due round della stagione 2026 del FIA WEC, con tanto di pole position a Spa-Francorchamps, la Peugeot arrivava alla gara più importante dell'anno, la 24 Ore di Le Mans, con la speranza di fare un passo avanti deciso rispetto alle più recenti apparizioni. Anche perché per la Casa francese si trattava anche di una ricorrenza particolarmente importante, visto che l'edizione di quest'anno celebrava il centenario della sua prima esperienza sul Circuit de la Sarthe.

Le cose però non sono andate come sperato, perché la Peugeot ha chiuso la 24 Ore a bocca asciutta, appena fuori dalla zona punti. La grande classica francese però si era messa in salita fin dalle qualifiche, con le due 9x8 che non sono riuscite a staccare il pass per la Hyperpole e quindi sono state costrette a prendere il via dal fondo dello schieramento della classe Hypercar.

In gara poi sono riuscite a risalire di qualche posizione, senza riuscire però a riguardagnare la top 10, con la #94 di Loic Duval, Malthe Jakobsen e Theo Purchaire che ha chiuso all'11° posto, proprio davanti alla #93 del terzetto composto da Nick Cassidy, Stoffel Vandoorne e Paul di Resta. Poco prima della bandiera a scacchi, il CEO Alain Favey ha tracciato un bilancio della corsa e lo ha fatto in maniera molto onesta.

Alain Favey, CEO Peugeot Foto di: Peugeot Media

"Ovviamente eravamo contentissimi del risultato di Imola e di Spa, dove abbiamo fatto la pole position ed anche in gara siamo stati ad un livello da top 5. Per me è importante vedere un'evoluzione positiva. Non voglio dire che dobbiamo vincere ogni gara, anche perché il livello del WEC è migliorato enormemente: ora ci sono sulla griglia 18 vetture che sono tutte ad un livello altissimo, e 10 o 15 anni fa non era così. Il livello si è alzato e quindi noi dobbiamo elevare anche quello delle nostre performace, e non è successo qui", ha detto Favey.

"L'anno scorso abbiamo finito 12° e 17°, questa volta invece ci siamo piazzati 11° e 12°, ma non basta. Poi la qualifica è stata veramente debole e devo dire anche uno shock, perché siamo passati dalla pole position all'ultimo posto, quindi c'è qualcosa che non va, che dobbiamo capire, ma non lo faremo certamente oggi. La settimana prossima dobbiamo vedere cosa è successo e soprattutto perché sia successo, cercando chiaramente delle soluzioni", ha aggiunto.

Nella giornata di venerdì, l'ACO ha annunciato la bozza per il regolamento che dovrebbe entrare in vigore nel 2030, che va verso una convergenza tra LMDh ed LMh. In quell'occasione, il direttore di Stellantis Motorsport, Olivier Jansonnie, è parso allineato con i concetti base rivelati per ora. D'altro canto, Favey aveva già sottolineato che al momento l'impegno di Peugeot è certo fino al 2029 e che ci sarà tempo per fare altre valutazioni.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Foto di: Nikolaz Godet

Nell'ambito della roundtable conclusiva, Motorsport.com ne ha approfittato quindi per domandargli se all'orizzonte ci possa essere qualche nuovo programma per il marchio del Leone, ma il CEO è stato molto chiaro nell'evidenziare è che al momento la priorità assoluto è quella di riportare Peugeot dove merita di stare alla 24 Ore di Le Mans.

"Al momento non c'è discussione sul fare qualcos'altro. Il nostro impegno nel WEC e a Le Mans è forte anche in termini di investimenti, quindi non abbiamo la possibilità di fare più programmi. Dobbiamo fare una scelta, quindi o facciamo Le Mans o facciamo qualcosa di diverso, ma non possiamo farne due contemporaneamente. Anche perché prima io vorrei riuscire a fare una performance al livello di Peugeot qui a Le Mans", ha concluso.