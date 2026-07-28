WEC | Peugeot: ecco il primo scatto della 9x8 che parteciperà nel 2027 alla serie endurance

La Ferrari ha portato al debutto a Monza la 499P con le evoluzioni frutto dei tre gettoni di sviluppo speso e la Peugeot reagisce iniziando un nuovo capitolo nell'evoluzione della Peugeot 9X8 in vista della stagione 2027 del Mondiale Endurance girando al Paul Ricard.

Il marchio francese di Stellantis deve dare una svolta alla sua partecipazione al WEC, visto che i risultati conseguiti fino a oggi sono stati piuttosto deludenti con il solo fiore all’occhiello della pole position conseguita a Spa-Francorchamps.

La squadra Peugeot sta lavorando a pacchetto di evoluzioni tecniche volte a migliorare prestazioni, efficienza e competitività. Gli sviluppi sono in fase di valutazione con i primi test che per il momento restano segreti. Uno scatto diffuso sulla nuova Hypercar testimonia che si cerca una taglio netto con la vettura che occupa il settimo posto nella classifica del mondiale Costruttori.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire Foto di: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Fin dal suo debutto, la Peugeot 9X8 è stata una piattaforma in continua evoluzione. Competere ai massimi livelli delle gare di durata significa imparare, adattarsi e progredire costantemente", ha affermato Emmanuel Esnault, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies - . L'intensità della competizione a livello di campionato mondiale rafforza la nostra determinazione a continuare a evolverci. Il nostro obiettivo è chiaro: posizionare costantemente la 9X8 tra i principali contendenti”.

Emmanuel Esnaultteam principal del team Peugeot

Peugeot, quindi, deve trovare una diversa collocazione nel WEC per rappresentare al meglio Stellantis...

“Guardando al 2027, il team sta compiendo un ulteriore passo avanti nello sviluppo, concentrandosi su un approccio rivisto in termini di prestazioni, efficienza e design. Questo lavoro rappresenta una tappa fondamentale nella preparazione del prossimo capitolo della storia della Peugeot 9X8 e nel perpetuare l'eredità del marchio nelle gare di durata".