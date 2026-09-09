WEC | Peugeot è un cantiere aperto per rimodellare la 9X8: "Cambierà ancora, intanto abbiamo risolto diversi problemi"

In Peugeot Sport si respira un'aria di fiducia dopo le prime prove svolte con la 9X8 in versione 2027 per un rilancio delle proprie ambizioni nel FIA World Endurance Championship.

Ormai diventata innegabilmente una delle vetture meno competitive della serie, la LMH del Leone subirà un profondo cambiamento in vista del prossimo anno, cosa che era già stata anticipata da Alain Favey nell'intervista con Motorsport.com tenuta nell'aprile scorso.

Allora, l'AD della Casa francese aveva ribadito la volontà di proseguire nella Classe HYPERCAR anche per i prossimi anni, ma che il prototipo ibrido avrebbe necessitato di una rivisitazione completa sfruttando i Joker Evo aggiuntivi concessi dal nuovo regolamento in base al rendimento (basso in questo caso) delle auto della categoria.

Dopo mesi di sviluppi e simulazioni, a fine luglio al Paul Ricard la 9X8 nella nuova versione ha esordito in... carne ed ossa nelle mani degli ufficiali titolari Nick Cassidy, Loic Duval e Théo Pourchaire, assieme a Jean-Eric Vergne che quest'anno ha scelto di non correre in campionato per concentrarsi sulla Formula E e per dare il suo contributo dietro le quinte nella realizzazione degli aggiornamenti.

La 9X8 evoluta ha subito fatto vedere una marea di novità, a cominciare dallo splitter anteriore arcuato, un muso molto più basso con nuovi fari che richiamano molto una delle versioni viste sul prototipo 905 degli anni '90, passaruota anteriori e posteriori di disegno diverso, fiancate rimodellate e un posteriore molto cambiato con alettone ora dotato di doppio supporto centrale, collegato alla nuovissima pinna del cofano motore e, soprattutto, ad una sezione inferiore inedita sia per gli sfoghi dell'aria posti dietro le ruote, che per la configurazione dello splitter.

Ma va anche detto che questa è una prima fase di un lavoro che proseguirà nelle settimane a venire, seppur abbia fornito già indicazioni e riscontri positivi nei 1600km messi assieme a Le Castellet.

Peugeot 9x8 2027 Foto di: Peugeot Media

“L'estate si è rivelata molto impegnativa, ma anche interessante; onestamente, ci ha riportato il sorriso sulle nostre facce perché le sessioni sono state davvero molto positive", ha spiegato il team principal, Emmanuel Esnault, come riporta DSC.

"Abbiamo completato più di 1.600km in due giorni, che è un dato davvero significativo. Ci ha dato modo di raccogliere subito diversi dati, oltre ai primi riscontri dei piloti, che si sono rivelati altrettanto soddisfacenti".

"Chiaramente, non voglio esagerare con l'ottimismo perché c'è ancora tantissimo da fare per trasformare questa vettura in un'auto vincente. Ma la sensazione è che siamo riusciti a toglierci di dosso quei problemi che abbiamo sul modello attuale".

Emmanuel Esnault

Le prove proseguono, quindi: il 9-10 settembre è previsto un test speciale - definito roll out - sul piccolo circuito francese di Monthléry, poi il 15 si volerà a Portimão e il 7 ottobre è in programma una prova a Silverstone.

Anche il Paul Ricard tornerà ad ospitare la Peugeot LMH nei prossimi mesi, in quello che è un cantiere apertissimo per capire come e dove intervenire per giungere poi alla delibera della versione definitiva.

"Stiamo valutando diverse specifiche, quindi non rilasceremo alcuna dichiarazione in merito finché non verrà omologata la vettura", sottolinea Esnault.

"È un processo lungo e vogliamo assicurarci che, quando comunicheremo il contenuto del pacchetto, sia del tutto chiaro e in linea con ciò che può essere omologato".

"La parte più evidente è senz'altro la nuova aerodinamica; è chiaro e si vede, ma ci sono altri aspetti volti a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato con la vettura per migliorarne le prestazioni e la guidabilità".

"Non siamo in una posizione tale da poter lottare per il campionato o per la vittoria regolarmente, quindi questo periodo lo consideriamo più che altro un’opportunità per consolidare il nostro programma in vista del futuro".

"Penso che sia meno impegnativo rispetto ai nostri concorrenti. Al momento non comporta sfide eccezionali, se non a volte in termini di logistica o di rotazione del personale, ma è tutto gestibile".

"Inoltre, abbiamo utilizzato il minimo dei giorni di test a nostra disposizione prima dell’inizio della stagione per comprendere un po’ gli pneumatici del 2026 e per effettuare un test endurance prima di Le Mans".

"Questo è stato fatto tutto di proposito per avere il maggior numero di giorni di prove per il programma del 2027. D'altronde, altri hanno potuto correre prima di noi con le nuove Michelin a Daytona e Sebring, per cui diventa anche difficile quantificare il vantaggio che hanno avuto".

"Se non altro, non andare a correre in Medio Oriente ci semplifica la logistica e, dal punto di vista del marchio, è più interessante perché Peugeot è molto più presente in Europa rispetto a quella zona del mondo. Per il resto, stiamo definendo i test che svolgeremo nel 2027, in modo da essere pronti per il via della stagione".