WEC | Le Mans ultima in LMP2 per Penske, priorità a Porsche LMDh

Di: Francesco Corghi , Journalist

La 24 Ore di Le Mans sarà l'ultima gara della stagione 2022 nel FIA World Endurance Championship per il Team Penske. La squadra statunitense si era iscritta in Classe LMP2 con la Oreca-07-Gibson #5 per il trio formato da Dane Cameron, Felipe Nasr ed Emmanuel Collard, fino ad ora autori di un ottavo posto di categoria a Sebring e di un quarto a Spa-Francorchamps.

Come noto, però, Penske sta lavorando alacremente anche allo sviluppo della Porsche LMDh - proprio con Cameron e Nasr - e in questo momento diventa fondamentale concentrare tutte le risorse sul progetto della Casa di Weissach.

#5 Team Penske Oreca 07 Gibson LMP2 : Dane Cameron, Emmanuel Collard, Felipe Nasr Photo by: Eric Le Galliot

"Siamo molto soddisfatti dell'avventura nel WEC quest'anno e del tempo sfruttato al meglio in pista", ha dichiarato il presidente, Tim Cindric.

"Come organizzazione, non avevamo molta esperienza nel WEC, quindi correre le gare nel 2022 ci ha permesso di imparare le piste, le regole e capire come funziona un weekend di gara".

"Siamo stati in grado di raccogliere molte informazioni nel corso delle prime due gare e ci aspettiamo di imparare ancora di più a Le Mans".

"Fortunatamente, il nostro programma LMDh sta progredendo rapidamente, quindi dobbiamo concentrarci su questo per assicurarci di essere pronti per l'inizio della stagione 2023".