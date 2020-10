WEC: la Inter Europol prende una Oreca LMP2 per il 2021

La Inter Europol Competition ha confermato che nel 2021 prenderà parte all'intera stagione del FIA World Endurance Championship in Classe LMP2, proseguendo anche gli impegni LMP3 per quanto riguarda European Le Mans Series ed Asian Le Mans Series.

La squadra polacca ha ordinato una nuova Oreca 07 motorizzata Gibson che riceverà a fine dicembre, andando a sostituire la Ligier JS P217 con la quale aveva corso a Le Mans ed in altri eventi dall'anno passato.

"Affrontiamo un nuovo capitolo entusiasmante della nostra storia, siccome volevamo entrare nel WEC abbiamo comperato una Oreca - ha dichiarato il team manager Sascha Fassbender - Ci arriverà a dicembre, per allenarci infatti abbiamo corso con questo mezzo la Petit Le Mans e faremo anche la 12h di Sebring. Sappiamo che c'è tanto lavoro da fare, ma il team è molto motivato. Ci impegneremo al massimo per conoscere la nuova macchina".

Il pilota Kuba Smiechowski ha aggiunto: “Alla Petit Le Mans mi sono adattato in fretta alla Oreca e l'ho trovata molto divertente. L'abbiamo ordinata e sono molto motivato. A Sebring la condividerò con Matt Bell e Naveen Rao. L'anno prossimo sarà molto impegnativo, sperando che non ci siano così tanti ostacoli come nel 2020".