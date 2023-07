24h Le Mans | Inter Europol: "Trionfo lecito, troppe speculazioni"

La conferma dei risultati della 24h di Le Mans 2023 da parte di FIA ed Automobile Club de l'Ouest è stata accolta con grande gioia da quelli che erano finiti sotto investigazione al termine di quello che era il quarto evento stagionale del FIA World Endurance Championship.

In particolar modo, la Inter Europol Competition ha avuto ufficialmente la sua vittoria in Classe LMP2 e mentre per altri le verifiche tecniche post-gara si erano rivelate più o meno una prassi con qualche approfondimento, per la squadra polacca si è trattato di qualcosa di più impegnativo.

La Oreca #34 che Fabio Scherer, Albert Costa e Jakub Smiechowski avevano portato al traguardo del Circuit de la Sarthe vittoriosa è finita sotto la lente d'ingrandimento dei tecnici FIA e ACO, i quali hanno restituito alla squadra la centralina del motore, il volante e l'IPS (interruttore di potenza intelligente) prima di Monza, ma non il cablaggio completo della vettura.

Sulla 07-Gibson era stato montato un cambio con rapporti a lunghezza differente rispetto al solito (disponibile per chi lo avesse voluto adottare tra la categoria) e parecchi team e piloti rivali si sono lamentati sull'accelerazione della vettura gialloverde, che quindi ha subìto una analisi più dettagliata da parte dei commissari.

#34 Concorso Inter Europol Oreca 07 - Gibson di Jakub Smiechowski, Albert Costa, Fabio Scherer Photo by: JEP / Motorsport Images

Ritenuta conforme alle regole tecniche, la pubblicazione delle classifiche ha sancito il successo di Inter Europol Competition in Classe LMP2 e a seguire è giunto il comunicato della squadra diretta da Sascha Fassbender, che si è voluta levare qualche sassolino dalle scarpe.

"Tutti i membri di Inter Europol Competition accolgono con piacere la conferma da parte della FIA che tutte le verifiche tecniche relative alla 24 Ore di Le Mans sono state superate e che i risultati della gara sono stati confermati come ufficiali, sancendo la nostra sudata vittoria".

"Da quando abbiamo preso la bandiera a scacchi della leggendaria gara di giugno, si sono susseguite speculazioni e insinuazioni sul fatto che il successo fosse stato ottenuto con mezzi illeciti".

"Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che invece sia arrivato grazie al duro lavoro, all'impegno e alle capacità dei nostri piloti, ingegneri, team di gestione, proprietari ed equipaggio, adottando strategia non solo innovativa, ma coraggiosa e audace, eseguita alla perfezione".

"In seguito alle accuse di alcuni concorrenti rivali e di alcuni media, è stata una delusione che non abbiamo potuto godere appieno del nostro trionfo, ma ora, con la conferma da parte della FIA che la nostra vittoria era legittima, intendiamo festeggiare al meglio e continuare a cercare di conquistare il titolo WEC".