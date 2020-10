Gavin nel 2021 tira il fiato e non sarà pilota a tempo pieno

Il 2020 sarà l'ultima stagione di attività a tempo pieno per Oliver Gavin, che ha annunciato di voler prendersi un po' più di tempo appena terminati gli impegni IMSA con la Corvette Racing.

Il 48enne, che corre con le vetture di casa Chevrolet dal 2002, affronterà l'ultima "fatica" con la 12h di Sebring prevista tra 15 giorni in coppia con Tommy Milner al volante della C8.R #4, l'ultima auto da lui sviluppata dopo le precedenti C5.R, C6.R e C7.R.

"Restare per 19 anni nella stessa squadra è un privilegio immenso e vorrei ringraziare dal profondo del mio cuore ogni persona che ha iniziato questa avventura assieme a me. E' stata fantastica e mi ritengo fortunato ad aver corso a livelli così alti per così tanto tempo", ha commentato l'inglese.

“Sono estremamente orgoglioso di quanto abbiamo vinto insieme, specialmente per i successi di Le Mans, Daytona e Sebring, ma anche di aver contribuito allo sviluppo di quattro generazioni diverse di Corvette per IMSA e Le Mans. Ora mi concentrerò sul rappresentare il marchio Chevrolet e Corvette Racing anche in altri ambiti".

Le strade quindi non si separano definitivamente, ma dopo Jan Magnussen anche Gavin lascia il posto in Corvette, che ora dovrà rivedere le proprie line-up per la prossima stagione.

"Oliver Gavin ormai è un nome sinonimo di Corvette Racing - ha detto Jim Campbell, vice presidente di Chevrolet U.S. Performance e Motorsports - E' stato uno dei più grandi piloti e un rappresentante fantastico del marchio per 20 anni in pista, lavorando però anche con gli ingegneri nella produzione e collaborando coi clienti di tutto il mondo".

"Tutta Chevrolet ringrazia Oliver per i 20 anni di contributo che ha dato a Corvette Racing, nessuno qui ha corso più gare di lui, né ha conquistato altrettante vittorie e titoli. Il suo successo non è stato solamente quello di Corvette Racing, ma anche di tutti i nostri clienti. Speriamo di poter avere nuove opportunità di collaborazione in futuro".