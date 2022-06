WEC | La Alpine tornerà in LMP2 per il 2023

Carica lettore audio

Nelle ultime due stagioni, il marchio sportivo di Renault ha partecipato con la vecchia LMP1 A480-Gibson, che prima era la Rebellion R-13.

Tuttavia, la vettura ha dovuto ottenere una deroga per essere in griglia nel 2022 contro le Hypercar di Toyota, Glickenhaus e (da Monza) Peugeot, e non potrà gareggiare nel 2023 con l'arrivo dei nuovi progetti di Porsche, Ferrari e Cadillac.

Alpine ha già confermato che sta costruendo una LMDh attorno al nuovo telaio Oreca LMP2 ed ora Philippe Sinault, il cui Team Signatech gestisce il programma Alpine WEC, ha chiarito che il marchio francese intende continuare a correre nel 2023 invece di prendersi un anno di pausa, il che può solo significare un ritorno alla LMP2.

"Nel 2023 saremo presenti e competeremo per qualcosa, ma non con questa vettura LMP1 e non in Classe Hypercar - ha dichiarato Sinault - Per essere chiari, il piano non è ancora ufficiale, ma è abbastanza facile immaginarlo".

"Non è ancora tutto definito, ma il nostro obiettivo è quello di essere presenti sulla griglia di partenza e avere qualcosa da festeggiare".

Alpine ha vinto il titolo WEC LMP2 nel 2016 con Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes e Stéphane Richelmi con una Oreca 05 e vanta un record di successi nella categoria anche alla 24 Ore di Le Mans 2016, 2018 e 2019, più il campionato nella "Super Season" 2018-19.

Il ritorno in LMP2 le consentirebbe inoltre di mantenere il suo rapporto di lunga data con Oreca durante l'anno di transizione prima del debutto della sua vettura LMDh, ancora senza nome.

Sinault ha aggiunto che spera di mantenere l'attuale formazione di piloti composta da Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivière e André Negrao, che attualmente guidano la classifica piloti del WEC, nonostante una corsa travagliata a Le Mans lo scorso fine settimana, chiusa al quinto posto nella classe Hypercar (quarto tra le auto iscritte a punti).

"Sono fortunato perché è molto facile gestire questi tre piloti. È davvero un piacere ed è per questo che ho voluto averli anche quest'anno. Naturalmente il mio desiderio è quello di continuare a lavorare con loro tre".