WEC | BYD non è l'unico potenziale acquirente delle Alpine: "Abbiamo più di un interessato"

"Non c'è solo questo unico Costruttore di cui si parla". Così il team principal di Signatech Philippe Sinault lascia intendere che una vendita del programma Alpine al colosso automobilistico cinese BYD non è affatto scontata.

Dietro le quinte, la squadra operativa francese sotto la guida di Sinault lotta per la sopravvivenza del progetto oltre il 2026. Alpine ha già annunciato prima della stagione 2026 il proprio ritiro alla fine dell'anno. François Provost, che poco meno di un anno fa ha sostituito Luca de Meo come AD del gruppo Renault, ha cancellato il programma WEC come una delle prime azioni del suo mandato.

Contrariamente alle precedenti notizie dei media, secondo cui BYD dovrebbe acquistare il programma, sul mercato ci sarebbe molta più attività.

"Abbiamo avuto diversi contatti. Non c'è solo BYD, ma stiamo parlando anche con altri", chiarisce il manager transalpino in un'intervista con Motorsport.com.

Il fatto che ci siano più interessati porta un palpabile sollievo ai vertici di Signatech: "Ci sono effettivamente manifestazioni di interesse. Questo ci soddisfa molto, perché nel frattempo eravamo già un po' preoccupati. Ma ora abbiamo la possibilità di presentare scenari in cui potremmo continuare".

BYD gilt als wahrscheinlichster Käufer, soll aber nicht der einzige Interessent sein Foto: InsideEVs Deutschland

L'obiettivo è mantenere intatta l'intera squadra

Per Sinault, nelle trattative la priorità è mantenere l'attuale struttura. Il team, che dal ritorno di Alpine nell'endurance nel 2013 è strettamente legato al marchio, non deve essere smantellato.

L'obiettivo è un futuro comune che comprenda sia la squadra operativa di Signatech sia la competenza motoristica di Viry-Chatillon (denominata "Hypertech") nel settore delle gare di durata.

Proprio quest'ultimo è un tema altamente politico, dopo che il sindaco di Viry-Chatillon aveva apertamente accusato il consiglio di amministrazione di Renault di venire meno alla parola data e di frode, quando una possibile chiusura del sito sembrava probabile.

"La volontà di tutti noi è continuare, questo è chiaro. E il mio desiderio del tutto personale è continuare a lavorare con lo stesso team", sottolinea Sinault.

"È su questo che stiamo lavorando e investendo moltissimo tempo. Per Le Mans abbiamo ora premuto il pulsante pausa, ma subito dopo la settimana di gara riprenderemo tutti gli sforzi necessari per trovare una soluzione."

Nonostante i segnali positivi, il capo di Signatech resta realistico: "Per natura sono sempre piuttosto prudente. In ogni caso non sono abbastanza ottimista da affermare che le cose stiano andando avanti in modo assolutamente sicuro e certo".

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

L'ostacolo della nuova omologazione

Un potenziale accordo dipende inevitabilmente dalla collaborazione con un Costruttore automobilistico, poiché un impegno da puro team privato nella classe regina è difficilmente realizzabile.

"Chiunque gareggi nella Classe Hypercar ha bisogno del supporto di un Costruttore", spiega Sinault. A questo proposito, vi è anche uno scambio molto buono e trasparente con l'ACO.

Se un nuovo Costruttore dovesse rilevare il progetto, utilizzerebbe l'attuale Alpine A424 come base. Oltre ad adattamenti estetici - come il caratteristico fanale posteriore a forma della A di Alpine - per un nuovo partner lo attende tuttavia un grande ostacolo burocratico.

"Se si legge attentamente il regolamento, dobbiamo omologare di nuovo l'auto. Questo è il vero problema centrale".

Un problema burocratico che tuttavia dovrebbe essere risolvibile. Tuttavia, il team principal è convinto che il pacchetto composto da un equipaggio esperto e materiale altamente sviluppato sia molto attraente per nuove Case.

"C'è innanzitutto la componente umana, perché la squadra è forte. L'abbiamo costruita e abbiamo raggiunto una maturità tale da fornire un lavoro di qualità e da avere tutto ciò che serve per essere competitivi."

"E poi c'è il materiale che abbiamo tra le mani e che abbiamo potuto sviluppare ulteriormente. Per questo vogliamo assolutamente continuare insieme con gli strumenti che abbiamo oggi."