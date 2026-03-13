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WEC Lusail

WEC | La 1812km del Qatar riprogrammata ad ottobre

Dopo lo spostamento dovuto alla guerra in Medio Oriente, la gara di Lusail trova una nuova collocazione il 22-24 ottobre, tra Fuji e Bahrain. Confermato anche il Prologo ad Imola.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens

#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens

Foto di: Shameem Fahath

In data odierna, il FIA World Endurance Championship ha comunicato che la 1812km del Qatar si terrà il fine settimana del 22-24 ottobre come penultima prova della stagione 2026.

Inizialmente prevista per il 26 marzo, la gara di Lusail è stata spostata a causa della grave situazione che attualmente imperversa in Medio Oriente, ma fin da subito gli organizzatori avevano detto che si sarebbe trovata un'altra collocazione in calendario.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, la posizione ideale era ad ottobre tra la 6h del Fuji (25-27 settembre) e la 8h del Bahrain (5-7 novembre), consentendo quindi ai protagonisti della massima serie di durata di trasferire i materiali dal Giappone in zona mediorientale, per una doppia trasferta Lusail-Sakhir.

Naturalmente al netto dell'evolversi delle diatribe geopolitiche, le quali hanno consegnato in mano ad Imola la possibilità di aprire il campionato il 17-19 aprile con la 6h sulle rive del Santerno, preceduta dalla giornata di Prologo martedì 14 come test precampionato.

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