WEC | Rinviata la 1812km del Qatar, la stagione 2026 inizia a Imola

Il FIA World Endurance Championship ha comunicato che la 1812km del Qatar non si svolgerà nella data prevista del 26-28 marzo, a causa dei conflitti che stanno imperversando in Medio Oriente, bensì è rinviata a fine stagione.

Lo scorso fine settimana, infatti, i bombardamenti che hanno coinvolto l'Iran e i paesi limitrofi, quali appunto Qatar, Bahrain, Abu Dhabi e via dicendo, avevano costretto Pirelli a cancellare i test previsti sul tracciato di Sakhir, con tutto il carrozzone della F1 a dover trovare alternative per muoversi in direzione Australia e disputare il GP di Melbourne.

Di conseguenza, anche le altre serie che di lì a poco avrebbero dovuto raggiungere i medesimi tracciati si sono viste costrette a capire il da farsi, tant'è che FIA WEC e ACO avevano emesso una nota nella quale si diceva che la situazione sarebbe stata monitorata costantemente.

Alcuni team del Mondiale avevano già mandato parte dei materiali verso Doha, ma le incertezze dovute al protrarsi dei conflitti hanno spinto gli organizzatori a rinunciare allo svolgimento del primo round del campionato 2026, che quindi scatterà ufficialmente il 17-19 aprile ad Imola, mentre la data di Lusail verrà fissata più avanti nella seconda metà dell'anno, presumibilmente prima del Bahrain e con la speranza che tutto si sistemi e si possa tornare a parlare di sport.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson Foto di: Shameem Fahath

"La sicurezza e il benessere della nostra comunità saranno sempre la priorità assoluta della FIA e ringrazio il nostro Club Membro, la Qatar Motor & Motorcycle Federation, il Circuito Internazionale di Lusail, l'ACO e i nostri colleghi del campionato per l'approccio misurato e collaborativo che ha portato a questa decisione", ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA.

"Come evento di apertura del FIA WEC, la 1812 km del Qatar occupa un posto speciale per molti tifosi, piloti e team, e lavoreremo a stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti per riprogrammare la gara per la fine della stagione 2026.

"La FIA continua a monitorare gli sviluppi in tutta la regione e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questi recenti eventi, auspicando calma, sicurezza e un ritorno alla stabilità".

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation e del Lusail International Circuit, ha aggiunto: "A seguito di approfondite discussioni con il FIA World Endurance Championship e tutte le parti interessate, la Qatar Motor & Motorcycle Federation e il Lusail International Circuit rispettano e sostengono la decisione del FIA WEC di rinviare la gara di 1812 km in Qatar.

"Ringraziamo i nostri tifosi, i team e i collaboratori per la comprensione e il continuo supporto e non vediamo l'ora di dare nuovamente il benvenuto a tutti al Lusail International Circuit".

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, ha dichiarato: "Innanzitutto, devo sottolineare che i nostri pensieri principali sono rivolti alle vittime di questo terribile conflitto. In momenti come questi, gli interessi sportivi sono chiaramente secondari, motivo per cui è stata presa rapidamente la decisione di non consentire lo svolgimento dell'evento".

Stiamo lavorando duramente con il Circuito di Lusail e la Federazione del Qatar per trovare la migliore alternativa per consentire lo svolgimento della 1812 km del Qatar in una data successiva nel 2026 e ringraziamo tutte le parti per il loro sincero supporto, la loro cooperazione e la loro comprensione in merito".

Frédéric Lequien, AD del FIA WEC, conclude: "La 1812 km del Qatar è parte integrante del calendario FIA WEC e desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti al Circuito Internazionale di Lusail e alla Federazione del Qatar per la loro stretta collaborazione".

"Stiamo lavorando fianco a fianco da sabato mattina per trovare la soluzione migliore per organizzare l'evento e, sebbene ci servano ancora alcuni giorni per definire la data esatta, posso confermare che si svolgerà nella seconda metà della stagione 2026. Forniremo maggiori informazioni non appena saranno disponibili."