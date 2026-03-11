WEC | Coletta: "Valori in campo diversi a Imola, per Ferrari uno stimolo e doppia responsabilità"
Alla presentazione della 6h di Imola tenutasi a Milano, il Capo del reparto Endurance e Corse Clienti di Maranello ha sottolineato come la gara d'apertura della stagione 2026 sia importante non solo per fare bene davanti al proprio pubblico, ma anche per capire come siano i livelli in griglia dopo gli aggiornamenti invernali di alcune vetture.
Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
La 6h di Imola aprirà la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship e per la Ferrari è il grandissimo appuntamento da non mancare all'appello.
Lo spostamento della 1812km del Qatar a causa dei conflitti in Medio Oriente hanno regalato all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scettro di gara d'inizio della massima serie di durata, alla quale il Cavallino Rampante si presenta da Campione in carica.
Mercoledì mattina, nella suggestiva terrazza della Rinascente nel centro di Milano, alla presentazione dell'evento che si terrà il 17-19 aprile è intervenuto anche Antonello Coletta, che non poteva non ricordare con un piacevole sorriso i grandi successi conquistati nella passata stagione, fra cui anche quello della Rossa #51 condotta da Antonio Giovinazzi/Alessandro Pier Guidi/James Calado sulle rive del Santerno, che poi contribuì alla conquista degli iridi per il trio e la Casa emiliana.
Presentazione 6h di Imola
Foto di: Luca Pellegrini
"Il 2025 è stata una stagione indimenticabile e la più bella di sempre per Ferrari nell'endurance: abbiamo vinto i Campionati Costruttori e Piloti, concludendo al primo, secondo e terzo posto nella classifica Piloti. Inoltre abbiamo vinto per la terza volta consecutiva la 24h di Le Mans, nonché la 6h di Imola; un successo che chiaramente ci riempie d'orgoglio conseguito davanti ai nostri Tifosi e molti dei nostri colleghi", ha commentato il Capo di Maranello per quanto concerne il reparto Endurance e Corse Clienti.
La tappa tricolore e gara di casa per la Ferrari che terrà a battesimo la nuova stagione, diventa di notevole importanza anche per una questione di nuove realtà che potrebbero delinearsi, visto che le vetture della Classe HYPERCAR hanno dovuto svolgere una nuova omologazione in galleria del vento a WindShear apportando alcune modifiche aerodinamiche.
In più, alcuni rivali come Alpine, BMW, Cadillac e, soprattutto, Toyota, si presenteranno al via con le rispettive auto aggiornate con diverse novità, il che potrebbe rimescolare ancor di più le carte in tavola, come ha tenuto a sottolineare Coletta.
Presentazione Ferrari 499P
Foto di: Ferrari
"Ritornare nuovamente ad Imola per aprire il campionato è certamente una emozione doppia. I nostri piloti sono prontissimi, lo erano già per andare in Qatar".
"Questa, però, è una responsabilità diversa: il regolamento ha portato alcuni cambiamenti e i valori saranno, probabilmente, un po' differenti".
"Molti dei nostri rivali hanno aggiornato le vetture, dunque non conosciamo esattamente i valori in campo. Lo scopriremo ad Imola, sarà comunque uguale per tutti visto che abbiamo lo stesso tempo per prepararci".
"Chiaramente, speriamo di essere più bravi degli altri, come accaduto lo scorso anno. E' uno stimolo a fare ancora di più e una responsabilità doppia perché giocare in casa è sempre qualcosa di magico e diverso".
