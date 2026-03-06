Vai al contenuto principale

WEC Prologo

WEC | Imola ospiterà anche i test del Prologo il 14 aprile

Dopo essere diventata apertura del 2026 per lo spostamento del Qatar, la pista del Santerno verrà sfruttata anche per le prove collettive di inizio stagione il martedì prima del fine settimana di gara.

Francesco Corghi
Modificato:
Atmosfera

Atmosfera

Foto di: FIAWEC - DPPI

Oltre ad essere diventata gara d'apertura della stagione 2026, Imola sarà teatro anche del Prologo che i team e i piloti del FIA World Endurance Championship affronteranno in preparazione alla nuova annata.

Nei giorni scorsi era arrivata l'ufficialità che i conflitti in Medio Oriente avrebbero costretto l'organizzazione della massima serie di durata a rinviare la 1812km del Qatar a data da destinarsi, eleggendo la 6h prevista il 17-19 aprile sulle rive del Santerno come via alle danze.

Nelle ultime ore è stato anche trovato l'accordo per far svolgere almeno una giornata di prove collettive, che a Lusail dovevano tenersi il 22-23 marzo, in modo da fornire a tutti una possibilità in più per levarsi di dosso la ruggine invernale.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

Foto di: AG Photo - Daniele Paglino

La data scelta è quella di martedì 14 aprile, con i protagonisti delle Classi HYPERCAR e LMGT3 che potranno scendere in pista per tre ore e mezza al mattino e quattro ore e mezza al pomeriggio, per un totale di 8 ore di lavoro sicuramente utilissime per tutti.

Una mossa intelligente e, per certi versi, obbligata, quella di accendere i motori al martedì, dato che nel fine settimana precedente diverse squadre e piloti saranno impegnati negli eventi di GT World Challenge Europe al Paul Ricard e European Le Mans Series a Barcellona, dunque dando modo a tutti di trasferirsi in quel dell'Enzo e Dino Ferrari con calma e senza corse contro il tempo.

Mercoledì sarà giornata di riposo, le attività di contorno scatteranno al giovedì, prima di risalire in macchina al venerdì per le prime due sessioni di Prove Libere, con Qualifiche al sabato e partenza della 6h prevista domenica all'ora di pranzo.

IL PROGRAMMA

VENERDÌ 17 APRILE

Prove Libere 1: 10;15-11;45
Prove Libere 2: 15;15-16;45

SABATO 18 APRILE

Prove Libere 3: 10;30-11;30
Qualifiche LMGT3: 14;30-14;42
Hyperpole LMGT3: 14;50-15;00
Qualifiche HYPERCAR: 15;10-15;22
Hyperpole HYPERCAR: 15;30-15;40

DOMENICA 19 APRILE

Gara: 13;00 (6 Ore)

Articolo precedente WEC | Rinviata la 1812km del Qatar, la stagione 2026 inizia a Imola
Prossimo Articolo WEC | L'argento vivo brilla ancora sulle Ferrari 296 LMGT3 di AF Corse

