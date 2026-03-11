WEC | 6h di Imola, sfida che unisce le eccellenze italiane: "Vogliamo essere primi come pubblico"

Nella prestigiosa terrazza Rinascente che si affaccia sul Duomo di Milano, è stata presentata la 6h di Imola che darà il via alla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari scelto di lanciare l'evento che si terrà il 17-19 aprile, preceduto martedì 14 dai test collettivi del Prologo, nella piazza del capoluogo lombardo per poter sottolineare l'unione fra motorsport e lifestyle, in una visione comune che porta ad utilizzare le proprie strutture come punti di incontro per esperienze diverse.

A poco più di un mese dall'appuntamento previsto sulle rive del Santerno, per il quale sono ancora a disposizione i biglietti su TicketOne e tante notizie ed informazioni sull'App Imola Circuit per quel che concerne le attività di contorno, ecco dunque i principali protagonisti che hanno illustrato cosa troveremo nella terza edizione della gara tricolore della massima serie di durata.

Ad inaugurare la giornata è stato Silvano Garro, responsabile vendite della Rinascente: "Siamo una azienda italianissima che nasce dall'idea dei fratelli Bocconi, con una proprietà da alcuni anni thailandese. La collaborazione con l'Autodromo di Imola parte con lo scopo di presenziare in tutte le attività che rappresentano l'Italia, come anche il mondo dei motori. In questo modo possiamo offrire ai nostri clienti una esperienza differente rispetto al solito e l'aggancio è nato dal nostro direttore del punto vendita di Firenze, Gianmarco Barba, grande appassionato di auto, ed eccoci qui, nella nostra sede milanese, per promuovere l'evento".

Intervenendo in video, il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha detto: "Milano e Imola rappresentano l'Italia nel mondo: una per arte, impreditoria, moda e design, l'altra per eccellenza nell'industria automobilistica e sport motoristici con il suo circuito. Gli appuntamenti del suo calendario faranno di certo emozionare gli amanti delle corse, proprio come il WEC. Eventi del genere fanno felici gli appassionati e rappresentano una attrazione. Un grande potenziale che va sfruttato e valorizzato anche a livello nazionale, come avvenuto con le Olimpiadi Invernali, fornendo la più bella immagine del Paese".

Successivamente, la parola è andata a Federica Picchi, sottosegretari allo sport per i giovani della Regione Lombardia: "Vorrei sottolineare il gemellaggio tra Monza e Imola, in una sana competizione che, come nello sport, ci spinge a dare sempre il meglio. Sono due circuiti storici che hanno fatto la storia dell'automobilismo, imprenditoria ed eccellenza italiana, come è la Ferrari, con le loro differenze: Monza caratteristica per le sue velocità e Imola con le tante curve che mettono in risalto la tecnica, ma entrambi grandissimo orgoglio del territorio".

A seguire, il microfono è passato a Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna: "Il fiore all'occhiello dell'Emilia-Romagna è la Motor Valley, ce la invidiano in tutto il mondo e che, forse, va anche oltre. Quello che studiamo da noi va anche nello spazio e ci spinge nell'ambizione di mettere insieme eventi sportivi, industria, capacità e crescita, e lo facciamo con l'orgoglio di essere italiani".

"Celebreremo il Made in Italy e anche la Motor Valley, dunque grazie al Sindaco di Imola, all'Autodromo e alla Rinascente: questo essere insieme come Paese lo dobbiamo dimostrare in tutte le occasioni. La Regione punta tantissimo sull'evento del WEC, anche come prospettive insieme al circuito, e faremo sicuramente emozionare e divertire tantissime persone. Questo è lo spirito che ci caratterizza e che non dimentichiamo mai. E così sarà".

Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti Foto di: Luca Pellegrini

Non poteva poi mancare il Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti, Antonello Coletta, con il quale si è nuovamente sottolineato il successo iridato delle 499P nella passata stagione: "Il 2025 è stata una stagione indimenticabile, la più bella di sempre per Ferrari nell'Endurance con i titoli Piloti Costruttori e Piloti, i primi tre posti in classifica e il successo a Le Mans, oltre alla vittoria ad Imola, grande orgoglio davanti ai nostri tifosi e colleghi. Tornarci per aprire il campionato 2026 è una emozione doppia. Siamo prontissimi, ma ora la responsabilità è diversa: il regolamento ha portato alcuni cambiamenti e i valori saranno diversi, dato che alcuni rivali hanno modificato le vetture. I valori li scopriremo a Imola, ma sarà uguale per tutti e quindi speriamo di essere più bravi degli altri. E' uno stimolo per fare ancor di più".

Anche Geronimo La Russa, nuovo Presidente di ACI Sport, ha potuto intervenire in diretta da Roma: "Imola è un'altra grande eccellenza italiana, come dimostrato con le gare di F1 in passato ed ora il WEC, uno dei Mondiali più stimolanti e avvincenti. E' bello sottolineare che è un autodromo che ha catturato l'attenzione della FIA, conseguendo le 3 stelle della sostenibilità. Inoltre avremo un gruppo di 100 ragazze che parteciperanno al fine settimana come donne che si avvicinano ai motori. Noi di ACI, quindi dell'Italia sportiva, siamo al fianco di tutte le amministrazioni ed organizzazioni che riescono ad attirare così tante persone e appassionati in autodromo".

Pietro Benvenuti, Direttore dell'Autodromo di Imola, fresco di nuova nomina triennale, ha mostrato il proprio entusiasmo: "Siamo carichi e fieri di ospitare la Prologo e prima gara del 2026, nonché felicissimi di essere usciti anche dal nostro territorio grazie all'accordo di collaborazione con Rinascente. Chi verrà troverà una grande accoglienza, ma anche tantissime attività durante il weekend. Per i bambini una scuola guida organizzata da ACO, la musica con il concerto di Martin Solveig e ovviamente i motori in pista".

Frédéric Lequien, AD del WEC, ha prima spiegato ai meno informati cos'è questo campionato, per poi ancora una volta rinnovare i ringraziamenti per quello che sta facendo Imola: "Il Mondiale partirà da Imola per la situazione che si sta verificando. Il Qatar verrà riprogrammato per fine anno e, di conseguenza, è giusto sottolineare ancora l'importanza di andare in Emilia-Romagna per la prima tappa del campionato. Ci tengo a ringraziare il Sindaco, Marco Panieri, e Pietro Benvenuti, per la grandissima accoglienza che ogni anno ci riservano. Senza di loro non saremmo qui e non c'è altro posto al mondo che ci faccia sentire così".

Marco Panieri, Sindaco di Imola Foto di: Luca Pellegrini

Il Sindaco di Imola, Marco Panieri, come sempre ha tenuto a mettere in evidenza cosa significa per la città avere un evento di questa portata: "Penso che la 6h di Imola sia una sfida per il Paese, il WEC, Motor Valley è un punto di riferimento per tutta l'Italia. Essere qui insieme alle due Regioni, insieme alle due città, insieme alla Rinascente, che ringrazio veramente di cuore perché ci ha aperto le porte".

"Il lifestyle e il Made in Italy sono tra le tantissime opportunità che abbiamo come paese. E questo non dobbiamo dimenticarlo, anche in un contesto geopolitico, quello che stiamo vivendo, molto complicato.

Il secondo pensiero lo rivolgo alle persone che stanno vivendo questo momento di difficoltà, che deve trovare la pace, la comunione. Lo sport è un ottimo antidoto, è la grandissima arma: uso questa parola perché è forte, per dare quello che serve alla nazione, al paese, ma soprattutto al mondo. Perché abbiamo bisogno di pace e non di guerra".

"Essere qui oggi rappresenta anche un'occasione per raccontare le tantissime collaborazioni. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i partner, il Dipartimento dello Sport. Questa giornata, anche a livello nazionale col Ministro Abodi, è fra quelle del Made in Italy e stiamo stiamo mettendo in campo sforzi proprio per questo. Non solo motosport, dato che l'anno scorso parlavamo di aerospazio, Motor Valley e la sua filiera, di quanto valore genera e rappresenta. E non dobbiamo dimenticarlo".

"La sfida del WEC a Imola è arrivare prima come primo evento con il pubblico. Lo sa Frédéric che ringrazio, così come la Ferrari, in particolare Antonello Coletta che è qui e tutto il suo team. Perché insieme stiamo affrontando quella che è la sfida per il Paese. Portare nella terra dei motori la gara Mondiale con più presenze. Quindi essere così tanti è di buon auspicio perché si può moltiplicare. In questi anni abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, eravamo sempre nelle prime tre gare, come presenze. Però il terzo posto non ci basta e il secondo neanche, vogliamo arrivare al vertice".

"Quindi l'obiettivo di tutti è questo. Lo dicevo prima perché è popolare, perché rappresenta sei ore di opportunità, quello che stiamo mettendo in campo. Ringrazio anche Elena Penazzi, con la quale stiamo condividendo il ruolo anche delle scuole e nelle aziende in queste giornate prima della gara, non solo durante, perché la gara è importante, ma tutto quello che accade da lunedì alla domenica è altrettanto rilevante. Lo facciamo col Consorzio CONAMI che sono 23 comuni che rappresentano l'identità".

"La fortuna è di avere un autodromo pubblico, con una filiera però corta, molto utile e che rappresenta anche la forza degli investimenti. È vero puntare al centro storico, alla città, dato che l'autodromo è a 1.500 metri dalla stazione e ci si arriva a piedi attraversando tutta la città e il centro storico. E lì vivo un'esperienza, anche immersa nel verde, ricca di grandi opportunità. Laltro obiettivo che ci siamo dati è la Fan Zone City, proprio perché la gara dura sei ore, ma vogliamo dare un'esperienza che va oltre essa. Quest'anno abbiamo investito tanto nel centro storico della città, nel cuore della nostra comunità, e quindi ci saranno tanti eventi, street food, musica e mostre, perché la cultura è un elemento, l'abbiamo detto prima, e ci collega. Sono cose importanti".

"E poi voglio ringraziare l'esercito italiano che è qui presente con il colonnello Perrone che guida la nostra Regione Emilia-Romagna, il Capo di Stato Maggiore, Silenzi, che rappresenteranno un'ulteriore opportunità all'interno della gara per rappresentare anche quello che è il valore del tricolore, il valore del nostro paese, e anche gli uomini e le donne di tutte le forze armate che ci garantiscono la sicurezza e che lavorano per costruire nuovi ponti. Penso che queste collaborazioni rappresentano un po' la forza del nostro paese".

Quindi il centro storico sarà animato, la città sarà animata, la gara sarà ricca di soddisfazione, ci saranno anche, tante novità, perché sa bene il team del WEC che come loro lavorano tanto, anche il nostro team lavora tanto per cercare di essere sempre più all'altezza e dare delle risposte importanti. Quindi in chiusura ci tenevo a ringraziare veramente tutto il team di Formula Imola, oltre a Benvenuti anche l'amministratore unico, Massimo Monti, il presidente del Conami, perché è un gioco di squadre. Vanno citati perché, come avete capito, immagino rappresenta veramente un gioco di squadra vero e importante".

"E poi l'ultimo è il ringraziamento a Frédéric Lequien per quello che ha detto, ma soprattutto per quello che hanno messo in campo in questi anni per noi. Ci hanno ascoltato, dato la possibilità di crescere con loro e ci stanno aprendo veramente le porte dell'endurance. E noi ci sentiamo una piccola 24h di Le Mans da questo punto di vista. Spesso scherziamo, non abbiamo 24h, ma abbiamo una 6h e rappresenta un punto di riferimento importante. Nelle tante edizioni che abbiamo visto a Le Mans abbiamo cercato di prenderne ogni aspetto ed elemento, camminando ovunque cercando di raccogliere e portare in Italia quelle che sono le sfide per il grande paese".

"Siamo un autodromo cittadino, chi vuole venire ci raggiungerà anche in treno, ci saranno dei treni più adeguati. Stiamo lavorando anche ad una grande sorpresa che annuncieremo strada facendo, mostrando le tante novità anche a tema mobilità che per noi è importante; come si arriva in un autodromo, come lo si lascia e come si vive è importante. Grazie a tutti per questa sfida del paese, lavoriamo in squadra per questo, lavoriamo sul Made in Italy, lavoriamo su quello che l'Italia sa rappresentare, a testa alta".

Stefano Gattuso e Giammarco Levorato, Proton Competition Foto di: Luca Pellegrini

A rappresentare i piloti italiani sono intervenuti i portacolori di Proton Competition, Stefano Gattuso e Giammarco Levorato, che saranno in azione con le loro Ford Mustang in Classe LMGT3.

"Correndo nel WEC bisogna tenere presente l'importanza è avere un bel feeling tra i piloti, condividendo la stessa vettura, tenendo conto alle difficoltà che comportano le gare di durata così lunghe come le nostre. Quindi non solo i piloti fanno la differenza, ma anche tutta la squadra. E' fantastico iniziare l'anno ad Imola: in griglia, quando si canta l'inno italiano, ti arriva una grande carica che altrove non hai, quindi ci impegneremo al massimo per ottenere un grande risultato", ha detto Gattuso.

Levorato chiosa: "A Imola sono affezionato perché quando iniziai la mia carriera in kart, partecipai ad un evento come passeggero in un giro di pista. Mi entusiasmò tantissimo e mi spinse a dare ancora di più per poter diventare pilota professionista. Essere nel WEC oggi è una grandissima soddisfazione. Iniziamo la stagione in casa ed è un grande onore e una soddisfazione che dà la carica".