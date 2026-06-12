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WEC | Genesis pronta ad espandersi: ecco la Magma GT3 Concept

A Le Mans la Casa coreana ha mostrato un primo prototipo della vettura derivata di serie con cui vuole approdare anche nel mondo delle corse GT, confermando l'impegno e l'espansione in tutto il mondo in parallelo a quanto avviene col prodotto stradale.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Genesis Magma GT3 Concept

Genesis Magma GT3 Concept

Foto di: Genesis

Nell'anno di debutto nel FIA World Endurance Championship, la Genesis Magma Racing guarda già avanti pensando ad una espansione dei propri impegni anche nel mondo del GT3.

L'idea era già stata trattata sia in fase di presentazione dell'attuale prototipo LMDh impegnato in Classe HYPERCAR del Mondiale che nei mesi successivi, con il marchio coreano che ha sempre guardato di buon occhio il mondo delle derivate di serie, cominciando anche a lavorare per avere il modello di riferimento nella gamma delle stradali.

In occasione del fine settimana della 24h di Le Mans, nella hospitality di Genesis al Circuit de la Sarthe è stato mostrato un primo prototipo chiamato Genesis Magma GT3 Concept realizzato in collaborazione con Oreca - che già fornisce il telaio della GMR-001 impegnata in pista - prendendo spunto sia dalla Magma GT che dalla GV60 che avevano fatto la loro prima apparizione pubblica nel novembre scorso.

Genesis Magma GT3 Concept

Genesis Magma GT3 Concept

Foto di: Genesis

“La Genesis Magma GT3 Concept rappresenta una delle possibili direzioni future per la Genesis Magma Racing, insieme alla nostra partecipazione alla categoria Hypercar del FIA WEC, man mano che cresciamo per sostenere l'intero marchio Genesis”, ha dichiarato il Team Principal, Cyril Abiteboul.

“Fin dall'inizio abbiamo affermato che Genesis Magma Racing è un progetto a lungo termine, e qui abbiamo una possibile direzione che possiamo intraprendere. Come la Hypercar, la GT3 è un'altra delle recenti storie di successo nel motorsport. Avere Genesis e Genesis Magma Racing rappresentate in questo ambito collegherebbe strettamente il lato stradale e quello agonistico del marchio e rafforzerebbe ulteriormente il nostro profilo nel motorsport mondiale".

Luc Donckerwolke, Direttore del Design di Genesis, aggiunge: “La Magma GT Concept e la Magma GT3 Concept rappresentano due espressioni distinte ma collegate delle prestazioni di Genesis".

"La Magma GT Concept incarna la nostra visione di lusso e sportività su strada, mentre la Magma GT3 Concept traduce quella filosofia nell'ambiente delle corse, dove ogni elemento è guidato da prestazioni, efficienza e determinazione. Insieme, dimostrano come Genesis stia esplorando l'intero spettro delle alte prestazioni, dal raffinato gran turismo all'automobilismo senza compromessi”.

Genesis Magma GT3 Concept

Genesis Magma GT3 Concept

Foto di: Genesis

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