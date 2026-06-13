WEC | Alla scoperta della Magma GT3 Concept: così Genesis mostra il suo piano d'attacco alle competizioni

Sono le 14.05 a Le Mans di un venerdi di attesa. All’interno dell’hospitality Genesis si parla di piani futuri, di espansione, e di un concetto - Magma - che si assimila ad un’idea chiara. Hyundai è un brand globale certo, ma le competizioni hanno bisogno di assimilare un’identità ancora più definita e coerente. Non a caso, il team - che ha portato in pista fino al sesto posto nell’Hyperpole la sua LMDh GMR-001 in appena 18 mesi - ha introdotto una livrea evocativa per la maratona della Sarthe.

Non è solo un piano di comunicazione, quanto una volontà di identificazione e, ancor di più, creare identità all’interno di un mondo in cui la stessa la si crea con i risultati. Il tempo però è tiranno, serve correre, e dunque, al netto della 24 ore più famosa del mondo, l’idea di Cyril Abiteboul è chiara: penetrare nei prossimi anni all’interno del panorama delle competizioni con questo nuovo corso concettuale.

Genesis Magma GT3 Concept Foto di: Flavio Atzori

E il risultato, sotto un telo, è evidente, palese: si chiama Genesis Magma GT3 Concept, è stata sviluppata da Oreca, ha una livrea che riprende quella originaria della vettura che corre nella classe regina del mondiale Endurance, e dovrebbe debuttare nei prossimi anni. Quando? Non è dato ancora saperlo, tanto più che, di fianco alla vettura da corsa, fa capolino il Concept GT, una coupé due posti che ricorda vagamente concetti presi dalla Ferrari Amalfi o da Aston Martin.

La Concept GT3 invece, somiglia più a una 296 con proporzioni leggermente più marcate ma al contempo anche più bombate. Lo studio aerodinamico è palese, e sembra già maturo. L’anteriore si presenta con diverse winglets subito sotto i gruppi ottici, con chiara volontà outwash, ma al contempo anche con una grande bocca inferiore che sfoga con due grandi paratie sul cofano per far convogliare al meglio l’aria sopra l’abitacolo. Sui passaruota, il richiamo alla GT del cavallino è più marcato: le feritoie che fanno anche da appendici aerodinamiche sono palesi. Molto interessanti sono invece le lavorazioni lato fiancata. L’estremizzazione del cono deflettore del prodotto di serie qui si sviluppa fin dal passaruota, generando una fiancata rastremata e sinuosa che punta a far incanalare al meglio l’aria, supportata anche dalla minigonna.

Genesis Magma GT3 Concept Foto di: Genesis

Il posteriore è evidentemente bombato, con una configurazione tondeggiante. Si notano molto bene i radiatori sulle pance, e qui nasce il primo quesito: che motore monterà? Luc Donckerwolke, sommessamente, mi parla del V6 biturbo da 3.5 litri. Ha senso in effetti, considerando anche forme e proporzioni di questa GT3.

La personalità non manca, soprattutto dietro, dove fa capolino un enorme alettone certo, ma - al di là del corso stilistico - con la luce unica e la scritta Genesis (che in gara sparirebbero in un battibaleno per una questione anche logica e logistica), colpisce l’enorme estrattore.

Genesis Magma GT3 Concept Foto di: Genesis

La sfida dunque è lanciata. E’ ancora embrionale, è evidente, ma il piano “Magma” è palese. E non deve sorprendere considerando la velocità e la reattività con cui Genesis è riuscita a creare e mettere a sistema un progetto nell’Endurance che già a Spa li ha portati a conquistare i primi punti mondiali, e che in qualifica qui nella Sarthe, li ha portati sorprendentemente in sesta posizione. Certamente, la gara poi, sarà tutta da giocare: si sa, Le Mans ha le sue regole.

Genesis Magma GT3 Concept Foto di: Genesis