WEC | Regole 2030: ecco le proposte per avere un'unica piattaforma Hypercar

Il FIA World Endurance Championship ha illustrato una bozza di quelli che saranno i regolamenti nuovi introdotti per la Classe riservata ai prototipi dal 2030 in avanti.

Nel corso della tradizionale conferenza stampa indetta da ACO andata in scena nel venerdì mattina di Le Mans, è stata annunciata l'idea di avere una piattaforma singola per cià che riguardai prototipi, cercando di unificare il più possibile le tipologie di vetture che oggi competono nel Mondiale e in IMSA.

Le trattative con i vari Costruttori proseguiranno sulla base dell'applicazione di un unico regolamento tecnico per tutti, con vetture a due ruote motrici sviluppate in proprio avvalendosi dell'aiuto di un telaista tra quelli registrati e non in esclusiva, un po' come avviene nell'attuale normativa LMDh.

I sistemi ibridi potranno essere acquistati da un fornitore designato o sviluppati autonomamente, purché le componenti rispettino le stesse specifiche; l'omologazione avrà una validità di almeno cinque anni, senza evoluzioni che riguardino le prestazioni, ma consentite in caso di risoluzione delle problematiche correlate a sicurezza e affidabilità, oppure se il rendimento della vettura è chiaramente inferiore alle altre, dimostrando il tutto con dati e informazioni.

Tutte le auto dovranno pesare 1040kg con un fondo e un diffusore impostati dal regolamento, una finestra aerodinamica di prestazioni più piccola rispetto alle norme in vigore ora, carrozzeria migliorata e alcune aree di libera concezione.

La trazione sarà posteriore e con il sistema ibrido installato nel retrotreno su un motore di libera progettazione e potenza (che sarà superiore di 20kW rispetto agli attuali), pensando a contenere i costi consentendo ai marchi di avere le rispettive auto dall'aspetto che rispecchi le proprie esigenze di identità.

A questo si aggiunge anche il discorso dell'idrogeno: ACO e FIA hanno raggiunto un accordo formale sull'uso di vetture indicate come H2 Hypercar dal peso minimo di 1.200 kg, pneumatici specifici e uno schema chiamato Equivalence of Technology volto a prevenire differenze significative nelle prestazioni, senza concedere alcun vantaggio all’idrogeno.

Infine per l'Asian Le Mans Cup è stata confermata la tipologia delle formazioni per la nuova Classe Hypercar, che dovrà includere un Bronze, più un Bronze/Silver e un Gold/Platinum.