WEC | Ford completa la formazione LMDh con Campbell, Yelloly e Blomqvist per la Hypercar 2027

Nel prestigioso palcoscenico della 24h di Le Mans, la Ford Racing ha annunciato l'intera formazione per il progetto Hypercar che vedrà l'Ovale Blu impegnato nel FIA World Endurance Championship a partire dalla stagione 2027.

La Casa statunitense ha piazzato tre veri e propri colpi ingaggiando Nick Yelloly e Tom Blomqvist, in uscita da Acura Motorsports, e Matt Campbell, reduce dall'esperienza con Porsche Penske Motorsport.

I tre si aggiungono ai già annunciati Logan Sargeant, Mike Rockenfeller e Sebastian Priaulx, potendo quindi ampliare la rosa tra gioventù ed esperienza nello sviluppo del prototipo telaiato Oreca che entrerà in azione in agosto per cominciare i test di sviluppo, per poi arrivare alla definizione delle due formazioni.

"Sono davvero entusiasta e orgoglioso di entrare a far parte della Ford Racing per il loro nuovo programma Hypercar", commenta Campbell.

"Ford vanta una lunga storia di successi ai massimi livelli dell’automobilismo e a Le Mans, un traguardo che anch’io sto perseguendo, e credo che sia il posto giusto per raggiungere insieme quell’obiettivo. Abbiamo molte cose da fare nel corso dell’anno, ma il lavoro è già iniziato e non vedo l’ora di affrontare ciò che ci aspetta".

Yelloly aggiunge: “Sono super entusiasta di entrare a far parte di Ford Racing per il suo programma Hypercar. Far parte della squadra che sta riportando il leggendario Ovale Blu a Le Mans è un grande onore e sono molto grato per questa opportunità".

"Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con tutta la squadra e non vedo l’ora di dare il via a questo spettacolo!"

Blomqvist dice: “Entrare a far parte di Ford Racing all’inizio di un programma così ambizioso è un’opportunità incredibilmente entusiasmante".

"Essere parte del progetto sin dall’inizio, contribuire a plasmarne lo sviluppo e lavorare verso l’obiettivo comune di riportare Ford sul gradino più alto del podio alla 24h di Le Mans è davvero speciale. La tradizione di Ford nelle gare di endurance parla da sé, e sono orgoglioso di rappresentare il marchio mentre iniziamo insieme questo nuovo entusiasmante capitolo".

Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Racing: "In Ford Racing abbiamo la competizione nel sangue e, in qualità di squadra americana, è giusto che siamo noi stessi a portare avanti questa tradizione".

"Con l’arrivo di Matt, Nick e Tom ad affiancare Logan, Rocky e Seb, abbiamo messo a punto una formazione di piloti in grado di vincere le gare. Non stiamo semplicemente tornando a Le Mans per partecipare: stiamo tornando per lottare per la vittoria assoluta, e questa formazione completa ci offre le basi perfette per raggiungere tale obiettivo".

Dan Sayers, Responsabile del programma Hypercar WEC di Ford Racing, conclude: “La fase di sviluppo del nostro V8 da 5.4 litri sta già dando ottimi risultati sul banco di prova a Dearborn, dove abbiamo spinto al limite le sue prestazioni e la sua resistenza".

"Avere Matt, Nick e Tom a bordo sin dall’inizio è una spinta enorme. Le loro indicazioni al simulatore e durante le nostre prossime fasi di test in tutta Europa sarà fondamentale mentre passiamo dal mondo virtuale alla pista".

"Tutti hanno una comprovata esperienza nel trarre il massimo dalle piattaforme nuove di zecca e nel fornire i riscontri tecnici precisi necessarii per perfezionare i nostri sistemi di controllo sviluppati internamente".