WEC | Ferrari sottopeso, perde la Hyperpole della 6h di Spa

Non è stato il classico bel bacio della buonanotte quello che i commissari sportivi del FIA World Endurance Championship hanno recapitato alla Ferrari, privata della Hyperpole dopo le verifiche tecniche.

Quando ormai tutti avevano terminato la cena e si apprestavano ad andare a riposarsi in vista dell'impegnativa 6h di Spa-Francorchamps che si svolgerà sabato, ecco il colpo di scena a far calare ancor più buio attorno alla Casa emiliana.

La 499P #50 che Antonio Fuoco aveva messo davanti a tutti al termine della seconda manche di qualifica sulle Ardenne è risultata sottopeso per 1kg rispetto al minimo consentito dal regolamento.

La decisione è stata la peggiore di tutte per Maranello, ossia cancellazione di ogni tempo cronometrato ottenuto da Fuoco in entrambe le sessioni per l'assalto al primato, col risultato che la Rossa preparata da AF Corse scivola in fondo al gruppo della Classe Hypercar ritrovandosi 19a.

Dal Cavallino Rampante hanno spiegato l'episodio nel seguente modo: "Dopo un contatto con un’altra vettura avvenuto durante le Prove Libere 3, sulla 499P #50 era stato necessario sostituire la parte posteriore della carrozzeria danneggiata con un nuovo componente. Tale intervento è alla base della divergenza di peso riscontrata venerdì sera".

Di conseguenza, in Hyperpole per la gara ci sarà la Porsche #5 ufficiale del Team Penske, affiancata dalla Cadillac e con dietro le 963 private di Proton Competition e Jota.

#95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo: Joshua Caygill, Nicolas Pino, Marino Sato Foto di: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Stesso provvedimento della Ferrari arriva anche in casa United Autosports, con la McLaren #95 di Josh Caygill che è risultata sottopeso scivolando in fondo allo schieramento della Classe LMGT3.

La 720S si era classificata al secondo posto, che ora viene ereditato dalla BMW #46 del Team WRT su cui vedremo all'opera Valentino Rossi.

Infine i medici hanno dato l'ok al leader di campionato, Alex Malykhin, per correre la gara di sabato, dopo il bruttissimo incidente avvenuto in Qualifica al 'Raidillon'.

Intanto la Manthey PureRxcing, che ha sede ad un paio d'ore dal tracciato belga, si è subito messa all'opera per rimediare un telaio di riserva e relativi pezzi di ricambio, con la speranza di riuscire a completare la ricostruzione della Porsche #92 per poi mandarla in pista al via.

FIA WEC - 6h di Spa: Penalità Ferrari

FIA WEC - 6h di Spa: Penalità McLaren-United

FIA WEC - 6h di Spa: Classifica Qualifiche