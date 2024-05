WEC | Pole Ferrari, ma prevale il realismo: "Sarà una gara dura"

Casomai qualcuno non se ne fosse ancora accorto, Antonio Fuoco si è confermato la punta di diamante di questa Ferrari da Qualifica, andando a prendersi la seconda Hyperpole consecutiva in questa stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, nonché la quarta nella storia della 499P.

Durante la lotta per la partenza al palo della 6h di Spa-Francorchamps, il calabrese ha letteralmente preso il volo con la Rossa #50 preparata dagli uomini di Maranello e AF Corse, stampando un grande crono in 2'02"600 sfruttando al meglio le gomme Michelin a mescola morbida che gli hanno dato il giusto slancio per staccare di oltre mezzo secondo i rivali.

"Fin dalle Qualifiche siamo tutti stati molto vicini e per la Hyperpole abbiamo provato a montare le gomme Morbide; sapevamo che il giro di preparazione sarebbe stata la chiave e penso sia stato fatto tutto molto bene, considerato che non le avevamo mai provate", ha spiegato Fuoco terminata la sessione in Belgio.

"Questo ci ha dato del margine sugli altri, ma in generale il giro è stato ottimo e sono molto contento di me stesso e del lavoro della squadra, così come della vettura, preparata bene durante le Libere".

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

La giusta gioia per un altro bel risultato, lascia però spazio maggiormente alla consapevolezza che la gara di domenica non sarà altrettanto facile, specialmente dal punto di vista di usura degli pneumatici e con rivali come Porsche, Cadillac e Toyota pronti all'agguato alla Rossa su cui vedremo anche Nicklas Nielsen e Miguel Molina.

"Sappiamo che domani sarà molto difficile, abbiamo visto nelle Libere che la Porsche sul passo gara è davvero forte, per cui dobbiamo essere realisti", ammette il portacolori del Cavallino Rampante.

"Dal nostro punto di vista dobbiamo fare del nostro meglio nella gestione della gomma, partire davanti può essere un piccolo vantaggio, anche se in realtà su questo tracciato i sorpassi sono facili. Vediamo come andrà, onestamente non abbiamo incontrato problemi particolari di degrado, ma vedo pure le Toyota forti sotto questo aspetto".

"Credo che utilizzeremo solamente le Medie, abbiamo visto anche in Hyperpole che il degrado è elevato, resta quindi da capire come sfruttarle nell'arco delle 6 Ore. Anche se gli stint ora sono più brevi, non possiamo permetterci di forzare troppo, anche perché appena si presenta il degrado diventa molto complicato tornare a farla funzionare come prima".

"La pista è ancora un po' sporca e ci sono alcuni avvallamenti, specialmente quello di curva 15, ma per noi non credo sarà un problema, forse lo sarà maggiormente per le GT3. Ma rispetto allo scorso anno siamo lontani, inoltre le condizioni sono diverse perché le temperature sono più elevate".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Una nota dolente delle Qualifiche odierne è giunta dalla Ferrari #51 di James Calado, eliminata in Q1 e costretta a scattare dall'11a casella dello schieramento, nonché ad affrontare una gara ancor più in salita.

"Purtroppo ho commesso un errore al primo giro, proprio quando c'era maggior aderenza, sono arrivato lungo a 'Les Combes' saltando sul cordolo e perdendo parecchio tempo. Al giro successivo ho fatto un tentativo, ma la temperatura delle gomme era salita e ho sbagliato di nuovo l'impostazione della curva 12", ammette il britannico, che condividerà il volante con Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi.

"E' stata colpa mia, per questo ho perso la possibilità di accedere alla Hyperpole, sono veramente incavolato anche perché ero stato il più veloce nell'ultimo settore, mentre nel primo ero in linea coi migliori".

"La differenza di guida tra la vettura in assetto da gara e quella da Qualifica è piuttosto alta, personalmente non sono nemmeno troppo abituato a partecipare all'assalto alla Pole. Era la terza volta che ci provavo da quando siamo in Hypercar e credo che dalle prossime uscite converrà mettere in macchina il pilota più leggero perché è un bel vantaggio".

"Dal mio punto di vista dovrò cercare di dimenticare in fretta questo momento e pensare che siamo messi bene come equipaggio; la pista è diversa da Imola, possiamo superare e rimontare gestendo bene il degrado gomme e la strategia, magari provando qualcosa di diverso, sono fiducioso".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Antonello Coletta, Capo dell'Endurance e Corse Clienti di Ferrari, aggiunge: “Siamo molto felici di questa pole position, è la reazione che ci aspettavamo da tutta la squadra dopo la gara di Imola. Oggi abbiamo dimostrato, contrariamente a quanto abbiamo spesso sentito negli ultimi mesi, quanto siamo in grado di gestire gli pneumatici con le nostre 499P, essendo stati gli unici ad aver impostato la qualifica con due giri di lancio e uno nel quale cercare il miglior tempo sul giro".

"Non posso che essere soddisfatto quindi sia della prestazione della vettura, sia del lavoro del team e della strategia che abbiamo impostato. L’unico rammarico è quello di non essere al via con tutte le 499P tra le prime dieci Hypercar in griglia, ma la qualifica è stata molto combattuta e l’accesso alla Hyperpole si è giocato sul filo dei millesimi di secondo. In vista della gara di domani siamo comunque ottimisti anche per la 499P numero 51 che nelle prove libere ha mostrato un ottimo passo gara.”

Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance del Cavallino: “Siamo decisamente soddisfatti della pole position conquistata dalla 499P numero 50. Il risultato ottenuto da Antonio Fuoco è frutto del grande lavoro di squadra fatto nella comprensione della mescola Soft. La scelta di effettuare due giri di preparazione e puntare a fare il giro lanciato al terzo passaggio ha decisamente pagato perché ci ha consentito di sfruttare al meglio il ‘picco’ della gomma".

"D'altra parte spiace un po' per le altre due vetture: per la numero 51, che per pochi centesimi non è riuscita centrare l'Hyperpole piazzandosi all'undicesimo posto, e per la 83 che dopo una splendida prestazione in qualifica, in Hyperpole non è riuscita a siglare un tempo utile per le primissime posizioni. Adesso dobbiamo concentrarci a preparare la gara di domani che, visti i valori in campo, sarà senza dubbio molto combattuta.”