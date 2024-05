WEC | Fuoco è Spa-ziale, altra grande Hyperpole per la Ferrari

Antonio Fuoco e Sarah Bovy sono stati gli eroi delle Qualifiche del FIA World Endurance Championship, andanto a conquistare le Hyperpole per la 6h di Spa-Francorchamps.

Il sole continua a splendere sul circuito delle Ardenne, anche se qualche nuvola ogni tanto va ad oscurarlo, e in due bellissime sessioni l'alfiere della Ferrari ha regalato alla 499P #50 il primato in Classe Hypercar per la seconda volta di fila in stagione, mentre la belga ha fatto il vuoto in Classe LMGT3 con la Lamborghini.

Non sono mancate le eliminazioni illustri, come il leader di quest'ultima categoria, Alex Malykhin, violentemente contro le barriere in Q1, ma le deludenti Ferrari #51 e Toyota #7, lontane dai migliori nella manche d'apertura.

HYPERCAR: Fuoco un missile per tutti

In Classe Hypercar arriva la seconda Hyperpole di fila per Maranello, con un calabrese in forma invidiabile che ha svettato sia nella prima sessione che in quella decisiva, dove ha messo davanti la 499P #50 in 2'02"600.

Distacchi pesanti per i rivali, dato che Matt Campbell si ferma a mezzo secondo con la Porsche ufficiale #5 del Team Penske, seguito a ruota da un'ottima Cadillac portata terza da Alex Lynn.

Bellissima prestazione anche per Julien Andlauer, che regala alla Proton Competition la prima partenza al palo dell'anno nella categoria dei team privati chiudendo quarto assoluto.

Dietro alla Porsche #99 del francese ci sono quelle #12 di Callum Ilott (Jota) e la ufficiale #6 di Kévin Estre, mentre Brendon Hartley è settimo a 0"9 con la Toyota #8, tenendosi alle spalle la Alpine #35 di Charles Milesi, alle prese con un problema tecnico sul finale delle prove fermandosi lungo il tracciato.

Chiudono la Top10 la Ferrari #83 di AF Corse con sopra Robert Kubica e la BMW #20 di Robin Frijns, entrambe ad 1"4 dalla vetta.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: JEP / Motorsport Images

In una Q1 tiratissima nella quale la Top10 si è ritrovata racchiusa in appena 0"519, per questione di centesimi rimane fuori James Calado, deludente con la Ferrari #51 considerando il miglior crono ottenuto dal suo collega Fuoco con la #50 in 2'02"462, con l'inglese autore di un errore e a lamentarsi via radio del comportamento della 499P.

Al suo fianco in 12a posizione ci sarà Mick Schumacher con la Alpine #36, mentre Dries Vanthoor scatterà 13° sulla BMW #15 seguito dalla Peugeot #93 di Mikkel Jensen.

Altro eliminato illustre è Kamui Kobayashi, solamente 15° con la Toyota #7 dopo aver commesso anche un errore nel secondo settore che lo relega a 1"2 dalla vetta nella prima manche, con dietro la Peugeot #94 di Loic Duval e la Lamborghini di Daniil Kvyat.

Chiudono lo schieramento la Porsche #38 di Jota e Jean-Karl Vernay, autore del suo miglior giro del weekend per la Isotta Fraschini, fermatasi a 3"4 dalla vetta.

#85 Iron Dames Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2: Sarah Bovy, Rahel Frey, Michelle Gatting Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

LMGT3: Bovy imprendibile, paura per Malykhin

Sarah Bovy è risultata imprendibile in Classe LMGT3, brillando sul circuito di casa senza troppi patemi.

La sessione della Hyperpole in realtà è durata meno del previsto perché dopo una manciata di minuti Alex Malykhin ha perso il controllo della sua Porsche #92 all' 'Eau Rouge' andando rovinosamente a sbattere contro le barriere esterne del 'Raidillon'.

Sessione inevitabilmente interrotta, relitto della 911 recuperato e intervento di medici e ambulanza per estrarre il portacolori di Manthey Pure Rxcing, portato al centro medico per controlli, poi è stato dimesso, anche se non ha preso parte alle intervistest-qualifiche con tutti i concorrenti.

Quando è stato dato il via libera con oco più di 7' sul cronometro, l'assalto al primato ha premiato la Bovy ha fermato il cronometro sul 2'20"755 con la Lamborghini #85 delle Iron Dames, battendo per 0"337 un ottimo Josh Caygill, alla miglior prestazione dell'anno con la McLaren #95 della United Autosports.

Terzo tempo per Ahmad Al Harthy sulla BMW #46 del Team WRT che condivide con Valentino Rossi, affiancato dalla Porsche #91 di Yasser Shahin (Manthey EMA).

Top5 completata dalla McLaren #95 di James Cottingham (United Autosports) a mezzo secondo dalla leader, tenendosi dietro la Aston Martin #27 di Heart Of Racing condotta dal proprietario Ian James e la Ferrari #54 di Thomas Flohr (AF Corse).

Tra i migliori 10 arrivano anche Tom Van Rompuy al volante della Corvette #81 di TF Sport e la Lexus #78 di Arnold Robin (Akkodis ASP), seppur quest'ultimo non abbia completato alcun giro veloce per un problema accusato dalla sua RC F in uscita dai box.

Classificato 10° Malykhin, anche se finirà sicuramente in fondo al gruppo nel caso in cui la sua vettura venga riparata e i medici gli consentano di prendere parte alla gara.

Eliminato subito in Q1, dove il miglior tempo era stato sempre della Bovy in 2'20"527, Giorgio Roda con la Ford Mustang #88, rimasto fuori dalla lotta per il primato per un paio di decimi, anche perché nell'ultimo tentativo il portacolori di Proton Competition è andato largo nella ghiaia perdendo tempo, fermandosi 11°.

Al suo fianco in sesta fila ci sarà il suo compagno di squadra Ryan Hardwick con la vettura #77, seguito dalla BMW #31 di Darren Leung (WRT). Delude François Heriau, solamente 14° al volante della Ferrari #54 di AF Corse, con dietro la Aston Martin #777 di Clément Mateu (D'Station Racing) e la Corvette #82 di Hiroki Koizumi (TF Sport).

Chiudono lo schieramento con distacchi abissali Takeshi Kimura sulla Lexus #87 di Akkodis-ASP e Claudio Schiavoni al volante della Lamborghini #60 di Iron Lynx.

La partenza della 6h di Spa è prevista alle ore 13;00 di domenica.

