WEC | Spa, Libere 3: Porsche ancora davanti a Ferrari, ok Peugeot

La Porsche conclude con il miglior tempo anche le Prove Libere 3 della 6h di Spa-Francorchamps, terzo appuntamento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship che ha visto i suoi protagonisti scendere sul soleggiato tracciato delle Ardenne per gli ultimi 60' di attività, utili a preparare le Qualifiche del pomeriggio.

Il sole sta riscaldando l'ambiente in Belgio e la sessione è stata interrotta da alcuni Full Course Yellow e bandiere gialle per rimuovere detriti e uscite di pista di Hiroki Koizumi (Corvette), Oliver Rasmussen (Porsche-Jota) ed Earl Bamber (Cadillac), mentre la maggior parte della Classe Hypercar sta puntando tutto sulle gomme Medie portate da Michelin, avendo trovato poco competitive le Soft con le temperature così alte.

Nel frattempo Kévin Estre si conferma competitivo dopo aver svettato nelle FP2, stavolta mettendo la sua 963 #6 davanti in 2'04"125 con un paio di decimi di margine sulla Ferrari #51 e la Peugeot #93, in miglioramento rispetto a ieri.

La Ferrari #50 termina al quarto posto in scia ai primi tre, perdendo però 5' per uno Stop&Go preso da Antonio Fuoco quando in uscita dai box è finito largo tagliando la riga bianca.

Anche la BMW si mette in mostra conquistando la Top5 con la #15, tenendo dietro le due Toyota, la Alpine #35 e la sua gemella M Hybrid V8 #20, che è però tra quelle che sono oltre il secondo di ritardo rispetto ai primi.

In Top10 c'è anche la Porsche #12 di Jota, la più rapida della Classe Hypercar dei team privati, dove la Ferrari #83 di AF Corse ha trascorso parecchio tempo ai box per un problemino all'anteriore che i tecnici della squadra piacentina stanno cercando di risolvere.

La Lamborghini è 14a a 2"2 dalla vetta, la Cadillac 16a e la Isotta Fraschini fanalino di coda senza che Jean-Karl Vernay abbia potuto abbassare il tempo firmato in avvio da Antonio Serravalle.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler, #20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns, Rene Rast Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Classe LMGT3 è la Porsche #92 di Manthey Pure Rxcing a salire al comando in 2'20"947 per mano di Alex Malykhin, battendo per un paio di decimi la Lamborghini #85 delle Iron Dames e per oltre mezzo secondo la Corvette #82 di TF Sport e la Ferrari #54 di AF Corse.

Top5 anche per la Porsche #91 di Manthey EMA, sesta la Lamborghini #60 di Iron Lynx con dietro la Aston Martin #27 di D'Station Racing e le McLaren di United Autosports.

In una Top10 racchiusa in 1"4 troviamo infine anche la Ford Mustang #88 di Proton Competition, non brillano le BMW di WRT e le Lexus, ieri invece nelle posizioni di vertice.

Le Qualifiche sono previste alle ore 14;45.

FIA WEC - 6h di Spa: Prove Libere 3