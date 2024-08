WEC | Ad Austin torna Ben Keating con la Ford della Proton

en Keating, due volte campione di classe nel Mondiale Endurance, farà ritorno nella serie per la sua gara di casa ad Austin il mese prossimo.

Keating si unirà alla Proton Competition, guidando una Ford LMGT3 sul Circuit of the Americas il 1° settembre per la sua prima apparizione in una gara del WEC da quando ha lasciato la serie (fatta eccezione per quella di Le Mans), dopo aver vinto il suo secondo titolo GTE-Am lo scorso anno.

Il 52enne americano correrà con la Mustang GT3 numero 88 insieme al pilota ufficiale Dennis Olsen e a Mikkel Pedersen.

Prenderà il posto del pilota bronze obbligatorio in ogni formazione LMGT3 occupato per le prime quattro gare da Giorgio Roda e dall'allora boss del team Christian Ried in occasione dell'ultima gara disputata ad Interlagos, nel mese di luglio.

Il vincitore del titolo GTE-Am con squadre Corvette Racing e con TF Sport Aston Martin, rispettivamente nel 2022 e nel 2023, ha scelto di non inseguire una tripletta di titoli GT nel WEC quest'anno, nella prima stagione della LMGT3.

Lo scorso settembre ha dichiarato a Motorsport.com di voler ridurre le sue attività agonistiche nel 2024 e di volersi concentrare su un unico programma nell'IMSA in Nord America.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating Photo by: JEP / Motorsport Images

Keating ha spiegato che la sua decisione è stata dettata dalla mancanza di tempo, visto che il calendario del WEC si è ampliato di una gara.

Ma tornerà nel WEC, serie in cui ha gareggiato a partire dalla stagione 2019-20, in quella che si prevede possa essere una gara davvero unica per lui, perché il gruppo di concessionari di Keating ha sede in Texas e comprende diversi punti vendita Ford in tutto lo Stato.

L'apparizione alla 24 Ore di Le Mans nel WEC a giugno faceva parte del suo programma con United Autosports nella classe LMP2 dell'IMSA, nella quale è alla ricerca di un terzo titolo dopo i trionfi del 2021 e del 2022 con la PR1/Mathiasen.

L'unica altra modifica alla entry list del WEC ad Austin, resa nota mercoledì, è il ritorno di Harry Tincknell sulla Porsche 963 LMDh della Proton in classe Hypercar.

Il britannico ha saltato Interlagos perché, in qualità di pilota ufficiale Ford, il suo programma nella GT Daytona dell'IMSA con la Multimatic Motorsports ha avuto la precedenza e ha quindi disputato il round canadese della serie nordamericana a Mosport. In Brasile la squadra comunque non lo aveva sostituito, con Neel Jani e Julien Andlauer che avevano corso solo in coppia.