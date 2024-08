Lamborghini presenta la Temerario: GT3 nel 2025, poi Super Trofeo

Automobili Lamborghini ha presentato la sua nuovissima Temerario, prodotto di serie che sarà disponibile per i clienti di tutto il mondo a partire dal 2025.

Si tratta di un passo molto importante per la Casa di Sant'Agata Bolognese, perché questo mezzo rappresenta la base della futura vettura da corsa con specifiche GT3 che prenderà il posto della attuale Huracán, e che potrà essere protagonista nelle serie dedicate di tutto il mondo come FIA WEC, IMSA, GT World Challenge, DTM e anche alla 24h di Le Mans.

Dopo il lancio della Revuelto avvenuto nel 2023, ecco quindi un nuovo gioiellino svelato in occasione della Monterey Car Week, nato inizialmente con il codice 634 come numero progettuale della seconda supersportiva della gamma High Performance Electrified Vehicle.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

Un nome sprezzante del pericolo

Il nome è una delle parti forti di questa nuovissima macchina, a simboleggiare quell'incoscienza e sprezzo del pericolo che servono quando un pilota si mette alla guida in pista e affronta gli avversari con il chiaro intento di batterli e salire sul gradino più alto del podio.

Come da copione, esso rispetta anche la tradizione: ripreso da un toro - il messicano Temerario della Ganadería Begoña - è stato ufficializzato assieme all'auto, ma già alcuni mesi fa erano cominciate a circolare le indiscrezioni su questa possibile scelta.

Lamborghini lo aveva infatti depositato in data 2 aprile 2024 all'ufficio europeo di proprietà intellettuale - che lo ha registrato il 18 luglio - non solo per qualsivoglia prodotto facente parte del mondo dell'automobile (con relativi accessori), ma anche per tutto quello che riguarda elettronica, abbigliamento, modellismo e merchandising vario, con tanto di logo dedicato dove le lettere 'T' e 'O' presentano le più classiche corna.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

Ibrido in strada, termico in pista

La Temerario è costruita su un telaio in alluminio studiato appositamente per accogliere il motore 4 litri V8 90° ibrido Bi-Turbo denominato L411 da 920 CV (676 kW), grazie all'abbinamento dei tre motori elettrici - uno a flusso assiale, raffreddato a olio montato tra il V8 e il cambio, più i due installati sull'asse anteriore - capace di raggiungere i 10.000 giri/minuto, velocità massima superiore ai 340 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in soli 2"7.

A questo si aggiunge un cambio trasversale ad 8 marce a doppia frizione già visto sulla Revuelto e ottimizzato dai tecnici del Toro, che hanno progettato e realizzato il tutto interamente nella sede emiliana del Costruttore.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

"Volevamo sviluppare un motore sportivo ad alte prestazioni senza paragoni e che combinasse il meglio di due mondi: quello dei motori a combustione, con un V8 biturbo, e quello dell'elettrificazione installando tre motori elettrici che consentono di sviluppare un elevato valore di coppia per ottenere accelerazione istantanea, torque vectoring e un efficace recupero dell’energia ", afferma Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini.

"Associando il V8 biturbo a tre motori elettrici, abbiamo volutamente adottato un approccio fuori dagli schemi, inedito in una produzione di serie e siamo certi che il risultato stupirà i fan Lamborghini di tutto il mondo. Con questa soluzione, stiamo passando a un livello tutto nuovo nel mondo delle supersportive".

“Grazie al nuovo V8 biturbo l’ampiezza e la frequenza del suono cresce con l’aumentare della velocità del motore e grazie all’albero di trasmissione piatto le vibrazioni sottolineano la potenza della vettura. Per pilota e copilota si tratta di una esperienza incredibile e stimolante per tutti i sensi. Il guidatore rimane inebriato dalla potenza del nuovo sound Lamborghini, capace di far vibrare ogni fibra del nostro corpo”.

“Temerario offre un’esperienza di guida innovativa e autentica al tempo stesso. Il sistema e-4WD in abbinamento al torque vectoring è una combinazione perfetta. Da un lato si ha una vettura assolutamente precisa ed efficace in pista, dall’altra possiamo avere un carattere più tipicamente da trazione posteriore, orientata al massimo coinvolgimento per il pilota”.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

Una Lamborghini a prima vista

Il design della Temerario è inconfondibile: una Lamborghini riconoscibile a prima vista, con linee e stile pensato in ottica futuristica per quello che è l'aspetto dei prossimi modelli del Toro. Ora non resta che attendere anche quello della versione da gara, che sicuramente non deluderà le aspettative.

Ma già chi guiderà questo modello di serie avrà modo di sperimentare le sensazioni di un vero e proprio pilota, grazie ad una posizione del sedile studiata appositamente secondo lo stile 'Feel Like A Pilot'.

“Il design della nuova Temerario è senza dubbio una nuova pietra miliare nel nostro linguaggio stilistico che definiamo ‘essenziale e iconico’ grazie alle superfici atletiche", commenta il direttore del Design, Mitja Borkert.

"Già a una prima occhiata Temerario è una supersportiva puristica e futuristica, caratterizzata da linee affilate che enfatizzano le proporzioni e la dinamicità. Inoltre Temerario offre una visuale esclusiva sul nuovo motore V8 biturbo, cuore della vettura e innovativa fonte di prestazioni”.

“La firma luminosa esagonale è un tratto distintivo unico, estremamente riconoscibile, sia all’interno sia all’esterno della famiglia Lamborghini. L’esagono è uno dei simboli più iconici e duraturi del design Lamborghini sin dagli anni ’60”.

“Grazie al suo stile pulito e al contempo emozionante, Temerario contribuisce a un fondamentale passo in avanti nel linguaggio stilistico Lamborghini”.

“Con Temerario la nostra filosofia ‘Feel like a Pilot’ raggiunge un nuovo livello; la posizione di guida ribassata, così come la perfetta inclinazione del volante consentono al pilota una integrazione totale con l’ecosistema Human Machine Interface”.

“Inoltre i nuovi comfort seats a 18 vie regolabili elettricamente di serie o i sedili sportivi opzionali avvolgono i passeggeri come un guanto che calza perfettamente, mettendoli in simbiosi con il cockpit e la console centrale".

"Le grafiche esagonali, la scelta di materiali innovativi e pregiati, rendono gli interni di Temerario decisamente sofisticati ed emozionali. I motivi esagonali, la scelta dei materiali e le nuove grafiche rendono gli interni decisamente sofisticati e al tempo stesso emozionali”.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

Da Sant'Agata ai circuiti

La versione GT3 sarà ovviamente priva di sistema ibrido e dotata di tutte le specifiche tecniche da corsa, e la sua presentazione avverrà nella prima metà del 2025, in modo da poter poi cominciare i test di sviluppo in vista della prima apparizione in una serie vera e propria l'anno successivo, ossia quando scadrà l'omologazione dell'attuale Huracán GT3 EVO2.

Fra l'altro, va anche sottolineata l'intera originalità del progetto tutto emiliano, poiché non è un segreto che il precedente modello GT3 condividesse alcune parti con la 'cugina' Audi R8 LMS, lanciata qualche anno prima e dalla quale i tecnici di Squadra Corse avevano cercato in qualche modo di distaccarsi con il modello EVO2 della Huracán.

Ma non è tutto, perché la Temerario sarà anche la base della nuovissima Super Trofeo che prenderà parte alle gare dei monomarca Lamborghini in tutto il mondo. L'esordio è previsto per il 2027, dunque per ora spazio ancora alla Huracán ST EVO2 che ha avuto un enorme successo tra le serie Europa, Nord America e Asia con numeri record nelle varie griglie riscontrati anche nelle World Finals.

“Temerario è una vera fuoriclasse, una vettura straordinaria e innovativa sia dal punto di vista tecnico sia stilistico", commenta Stephan Winkelmann, Presidente e AD di Automobili Lamborghini.

"Ogni nuova Lamborghini deve superare la precedente in prestazioni e allo stesso tempo essere più sostenibile dal punto di vista delle emissioni. Con Temerario completiamo un capitolo fondamentale della nostra strategia di elettrificazione, inclusa nel piano Direzione Cor Tauri, diventando anche il primo marchio luxury nell’automotive a lanciare sul mercato una gamma completamente elettrificata”.

Lamborghini Temerario Foto di: Lamborghini S.p.A.

LAMBORGHINI TEMERARIO - SCHEDA TECNICA

GRUPPO MOTOPROPULSORE

Motore: V8 Bi-Turbo - Hot-V 4,0 l

Cilindrata: 3995,2 cm3 (243,8 cu in)

Alesaggio e corsa: 90 mm x 78,5 mm (3,54 x 3,09 in)

Rapporto di compressione: 1: 9,3

Potenza massima a giri/min (MCI): 800 CV a 9000-9750 giri/min

Potenza massima (combinata MCI + ME): 920 CV

Coppia massima @ giri/min (MCI): 730 Nm a 4000-7000 giri/min

Impianto di raffreddamento: Raffreddamento a liquido - circuito dedicato per i componenti HV

Centralina: Central DI - Bosch

Sistema di lubrificazione: Carter secco



TRASMISSIONE

Trasmissione: Automatica

Cambio: 8 marce

Frizione: Doppia frizione



SISTEMA IBRIDO

Batteria agli ioni di litio ad alta potenza specifica con celle "pouch" (a sacchetto)

Generatore: Motore elettrico P1

Motori elettrici: e-Axle anteriore (220 kW a 3500 giri/min)



PRESTAZIONI

Velocità max: 343 km/h

Accelerazione 0-100 km/h: 2,7 s

Spazio di frenata 100-0 km/h: 32 m



CARROZZERIA E TELAIO

Telaio: Alluminio

Carrozzeria: Alluminio



RUOTE

Pneumatici anteriori: Bridgestone Potenza Sport 255/35 ZR20

Pneumatici posteriori: Bridgestone Potenza Sport 325/30 ZR21

Cerchi anteriori: 20 x 9J

Cerchi posteriori: 21 x 11,5J



IMPIANTO FRENANTE

Freni: CCB Plus (freni carboceramici Plus) con pinze fisse monoblocco in alluminio a 10 pistoni (anteriore) e 4 pistoni (posteriore)

Dischi anteriori: 410 x 38 mm

Dischi posteriori: 390 x 32 mm



DIMENSIONI

Passo: 2,658 mm

Lunghezza: 4,706 mm

Larghezza (esclusi specchi): 1,996 mm

Larghezza (inclusi specchi): 2,246 mm

Altezza: 1,201 mm