WEC | 6h Bahrain, Libere 1: volano Toyota, Jota e Porsche

Toyota, Jota e Porsche volano al termine delle prime Prove Libere del FIA World Endurance Championship in quel di Sakhir, dove questo fine settimana va in scena la 6h del Bahrain.

Siamo giunti al penultimo evento della stagione 2021 e le GR010 Hybrid fanno senza troppi patemi la voce grossa in Classe Hypercar (dove non sono presenti le Glickenhaus) e a livello assoluto.

Il miglior tempo lo firmano Buemi/Nakajima/Hartley a bordo del prototipo giapponese #8 in 1'50"571, rifilando quasi mezzo secondo ai compagni della #7, Kobayashi/Conway/López, freschi vincitori della 24h di Le Mans.

0"527 è invece il distacco che becca la loro rivale Alpine LMP1 A480-Gibson #36 affidata dal Team Signatech ad Negrão/Vaxivière/Lapierre, che si classifica quarta generale.

Davanti all'auto francese troviamo la Oreca 07-Gibson #38 della Jota, che con il suo 1'51"083 ottenuto da Gonzalez/Da Costa/Davidson svetta in Classe LMP2.

Al secondo posto della categoria c'è invece la Oreca #70 del RealTeam Racing/TDS (Garcia/Duval/Nato), prima in Classe Pro/Am LMP2, seguita dall'altra Oreca della Jota, la #28 di Gelael/Vandoorne/Blomqvist.

Quarta LMP2 e seconda della Pro/Am si piazza la Oreca #29 del Racing Team Nederland con Van Eerd/Van Der Garde/Van Uitert, i quali si tengono dietro la #22 della United Autosports (#22 Albuquerque/Hanson/Scherer) e la #31 del Team WRT (Habsburg/Milesi/Frijns).

A completare la Top10 assoluta ci sono Kubica/Fjordbach/Andersen con la Oreca #20 della High Class Racing, terzi in Pro/Am.

Come ampiamente previsto, fra le LMGTE la voce grossa la fanno le Porsche, sicuramente beneficiando di un Balance of Performance favorevole rispetto alle Ferrari.

In LMGTE Pro svettano infatti le 911 RSR-19 #91 di Bruni/Lietz (1'57"983) e #92 di Jani/Estre, mentre le 488 di AF Corse sono parecchio indietro, precedute anche da diverse macchine Am.

Calado/Guidi piazzano la loro Rossa #51 ad oltre 2" dalla vetta della categoria, peggio fanno Molina/Serra, addirittura a più di 3" con la #52.

In LMGTE Am c'è la tripletta per le Porsche, con la #56 di Cairoli/Pera/Perfetti (Team Project 1) a completare la miglior tornata in 1'58"177, tenendosi dietro le due della Dempsey-Proton Racing, nelle mani di Al Qubaisi/De Leener/Andlauer (#88) e Ried/Evans/Campbell (#77).

Seguono le Aston Martin Vantage #33 di TF Sport (Keating/Pereira/Fraga) e #777 di D'station Racing (Hoshino/Fujii/Watson).

Le migliori Ferrari sono le due di AF Corse, ma solo quinta e sesta, rispettivamente con Perrodo/Nielsen/Rovera (#83) e Flohr/Castellacci/Fisichella (#54), con alle spalle la #47 di Cetilar Racing (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco) e la #60 di Iron Lynx (Piccini/Schiavoni/Cressoni).

Completano la graduatoria la Aston Martin #98 di NorthWest AMR guidata da Farfus/Dalla Lana/Gomes, e le Ferrari di Kessel Racing/CarGuy Racing (#57 Kimura/Jensen/Andrews) ed Iron Lynx-Iron Dames (#85 Frey/Legge/Bovy).

In grassetto i nomi dei piloti autori del miglior tempo

La 6h del Bahrain, quinto round del FIA WEC 2021, sarà visibile su Motorsport.tv con partenza alle ore 10;00 di sabato 30 ottobre.