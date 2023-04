Video WEC | Capello: "Ferrari seconda, ma non è ancora cresciuta" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Dindo Capello analizzano le prestazioni che hanno caratterizzato il fine settimana del WEC in Portogallo, occasione della 6 ore di Portimao. Ferrari chiude seconda alle spalle di Toyota: questo, però, non è sinonimo di crescita...