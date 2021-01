La ByKolles Racing non è presente nell'elenco degli iscritti alla stagione 2021 del FIA World Endurance Championship.

Ciò significa che la Hypercar della squadra tedesca non si vedrà in pista prima del 2022, dato che il nuovo regolamento del Mondiale non prevede partecipazioni ad eventi singoli per chi utilizza la vettura di nuova generazione.

Per una volta, però, sembra che i problemi non sia di natura tecnica (cosa che spesso ha frenato la Enso CLM P1/01 LMP1 quando ha gareggiato nel WEC e a Le Mans), ma più di carattere sportivo e gestionale.

"La macchina è quasi pronta e a febbraio è in programma il primo test, l'abbiamo fatta al 90% per conto nostro e fra i piloti che potrebbero portarla al debutto abbiamo Tom Dillmann, Oliver Webb e Joao Paulo De Oliveira", spiega a Motorsport.com il capo Colin Kolles, che poi commenta la scelta di rimandare l'esordio del mezzo al 2022.

"Abbiamo deciso di non iscriverci al FIA WEC per la stagione 2021 perché ci sono alcune cose da parte dell'organizzazione che non ci sono piaciute".

Seppur da qui in avanti la bocca di Kolles si sia cucita senza voler approfondire la questione, pare che la diatriba sia legata al costo dell'iscrizione per un calendario di soli 6 eventi.

Spesso il team ha affidato a piloti di un certo calibro la sua LMP1, ma senza mai raggiungere gli obiettivi che si era prefissato, o che comunque erano stati spesso sparati con qualche velleità di troppo ai quattro venti, attirando diverse critiche e perplessità sui progetti.

Stavolta la speranza è quella di utilizzare il tempo nel migliore dei modi per avere finalmente qualcosa di competitivo fra le mani.

"Una cosa è sicura: la macchina correrà un giorno in futuro, anche se per ora non le abbiamo dato alcun numero o nome. Abbiamo tutto il tempo per provarla e svilupparla senza pressioni, non c'è fretta", conclude Kolles.

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins