WEC: Portimao sarà apertura del 2021 al posto di Sebring

Portimão diventa il primo round della stagione 2021 del FIA World Endurance Championship al posto di Sebring.

La notizia era nell'aria già da una settimana, quando alla presentazione della Toyota Hypercar era apparso evidente dalle parole dei componenti del team che difficilmente ci si sarebbe recati negli Stati Uniti per l'evento di marzo.

FIA WEC e ACO hanno subito preso provvedimenti tenendo conto delle problematiche di viaggio e organizzazione di un evento oltreoceano di così grande portata, in un periodo storico ancora martoriato dalla pandemia di Coronavirus.

Ecco quindi la soluzione di recarsi in Portogallo nel fine settimana del 2-4 aprile per la disputa della 8 Ore sull'Algarve International Circuit che sostituisce la 1000km di Sebring, per il secondo anno di fila annullata.

"Purtroppo la pandemia di COVID-19 continua a causare problemi in tutto il mondo e la decisione di cancellare Sebring e sostituirla con una gara a Portimão è stata presa dopo aver consultato la FIA, l'IMSA e la direzione di Sebring - spiega Pierre Fillon, Presidente di ACO - Siamo dispiaciuti di non poter incontrare i nostri amici americani e non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo tornare negli Stati Uniti per correre insieme all'IMSA la 'Super Sebring'. Continuiamo a costruire la nostra relazione a lungo termine sia con l'IMSA che con il Sebring International Raceway, conl'intenzione di tornarci in futuro".

Richard Mille, Presidente della Commissione Endurance FIA, ha aggiunto: "I cambiamenti di calendario non sono certamente l'ideale, ma andando verso il 2021 abbiamo tutti capito che possono verificarsi ad un certo punto nel corso della stagione. Per molte ragioni questo è un anno importante per le gare endurance e la priorità è quella di salvaguardare non solo questa annata, ma anche il futuro a lungo termine del FIA World Endurance Championship, nel miglior interesse di tutte le parti coinvolte. Non vedo l'ora che aprile per cominciare e mi auguro che sia un buon anno per questo sport".

Frédéric Lequien, AD del WEC, chiosa: "Negli ultimi mesi abbiamo visto che la pandemia è estremamente imprevedibile e dopo diverse discussioni con le parti causa è stata presa la decisione per un inizio in Europa, dove ha sede la maggior parte dei nostri team. Le conseguenze di una cancellazione all'ultimo minuto avrebbero implicazioni economiche per tutta la famiglia WEC, quindi abbiamo agito responsabilmente. Portimão ha già avuto gare serrate di ELMS e ha strutture eccellenti, non vediamo l'ora di iniziare la nostra nuova stagione con la 8h di aprile".