WEC: 33 iscritti al 2021, c'è anche la Hypercar Glickenhaus

La stagione 2021 del FIA World Endurance Championship avrà sulla griglia di partenza 33 vetture.

L'elenco degli iscritti all'annata completa del Mondiale Endurance è stato pubblicato oggi e ci sono alcune novità importanti fra le varie categorie.

Cominciando dalla Classe Hypercar, oltre all'ovvia presenza delle due Toyota GR010 Hybrid che sono state svelate la settimana scorsa, c'è anche la LMP1 della Alpine denominata A480 e iscritta come "Alpine Elf Matmut" dal Team Signatech che se ne occuperà a nome del marchio francese.

Il prototipo motorizzato Gibson altro non è che il telaio Oreca utilizzato dalla Rebellion fino allo scorso anno, ma la novità importante è data dal primo nome che salirà a bordo della #36, ossia il brasiliano André Negrão, mentre i suoi colleghi verranno ufficializzati più avanti.

Importantissima anche la presenza della Glickenhaus Racing con le sue 007 Hypercar. Anche qui abbiamo i primi concorrenti che saranno impegnati in questa nuova avventura: si tratta di Gustavo Menezes e Ryan Briscoe, rispettivamente primi piloti della #708 e #709.

Per quanto riguarda la Classe LMP2, tutte le macchine sono Oreca tranne quella della ARC bratislava, che schiera una Ligier JSP217-Gibson, per un totale di 11 iscritti.

Il nome nuovo è quello del Team WRT, che come già anticipato tempo addietro affronta una nuova sfida per la quale ha deciso di ingaggiare Robin Frijns.

Altro aspetto che troviamo in questa stagione sarà la suddivisione in sottocategorie, visto che gli organizzatori hanno deciso di creare la Pro/Am per chi schiera piloti con licenza Bronze.

Dopo il ritiro della Aston Martin, sono rimaste solo quattro le auto della LMGTE Pro, ovvero le due Ferrari 488 di AF Corse, con la nuova numerazione #51 e #52, e le Porsche ufficiali #91 e #92.

La parte più nutrita dello schieramento è invece quella della LMGTE Am, dato che ci sono ben 13 partecipanti.

Parlando proprio di Aston Martin, c'è da notare che nonostante il ritiro dalla Classe Pro, resta invece nell'elenco degli Am la Vantage #98 messa a punto dalla Prodrive per il confermato Paul Dalla Lana.

Oltre alla confermata Aston della TF Sport, un'altra è stata presa in carico dalla D'station Racing.

La Ferrari presenta le novità di Iron Lynx e Cetilar Racing, mentre la Porsche #86 del duo Wainwright-Barker non sarà più griffata Gulf Racing, ma appare iscritta come GR Racing.

Al volante di una 911 ci sarà sempre anche Matteo Cairoli, confermato assieme ad Egidio Perfetti sulla #56 del Team Project 1.

"La Hypercar segna un punto di svolta per le gare endurance e questa nuova prima classe è l'alba di un futuro radioso per la disciplina, con Toyota, Glickenhaus e Alpine pronte a impegnarsi in emozionanti battaglie in pista - ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest - Nonostante le condizioni avverse di oggi, la griglia rimane impressionante e il nostro campionato più popolare che mai. Per la gioia di FIA e ACO, che hanno incoraggiato le donne a unirsi a noi, la griglia ha due squadre di sole ragazze; è la primissima volta! Ci vediamo tra qualche settimana per l'inizio di quella che promette essere una stagione sensazionale".

Richard Mille, Presidente della Commissione FIA Endurance, ha aggiunto: "Sono soddisfatto guardando l'elenco degli iscritti di questa stagione. Il FIA WEC è riuscito ad attirare tanti partecipanti differenti, che è qualcosa di particolarmente impressionante considerato l'attuale situazione economico-sanitaria. Ci saranno sicuramente numerose situazioni affascinanti nel corso della stagione. Saremo testimoni di una pietra miliare nella storia delle gare di endurance con il debutto della prima hypercar al mondo. Ci sono diversi equipaggi forti iscritti anche in LMP2 e LMGTE, dove possiamo aspettarci grandissime lotte serrate. E poi è bello vedere due formazioni tutte al femminile, che hanno gareggiato a Le Mans l'anno scorso, passare al FIA WEC a tempo pieno".

Contento anche Frédéric Lequien, AD del FIA World Endurance Championship: "Non c'è dubbio che il futuro delle gare endurance sembra stupendo e questo è perfettamente dimostrato dalla forza e dalla varietà delle squadre nella lista iscritti. Non solo abbiamo una nuova categoria Hypercar che è destinata a crescere ancora di più dal prossimo anno, ma è estremamente incoraggiante vedere un numero record di presenze nelle classi LMP2 e LMGTE Am. Avere sei donne che si uniscono a noi evidenzia anche la diversità nel nostro campionato e dell'endurance in generale. La stagione 2021 sarà sicuramente da tenere d'occhio".