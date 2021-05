BoP TCR: Honda e Peugeot più leggere, novità turbo per la Elantra

Il Dipartimento Tecnico di WSC ha pubblicato un nuovo Balance of Performance per tutte le vetture omologate TCR che corrono nel 2021.

I cambiamenti riguardano la neonata Hyundai Elantra N, le Honda e le Peugeot.

Partendo dalle macchine coreane, che hanno esordito negli Stati Uniti e in TCR Europe ottenendo già i primi successi, abbiamo delle modifiche ai parametri di pressione del turbo, applicati immediatamente in vista delle corse previste al Paul Ricard in questo weekend e della 'prima' del WTCR che si terrà la prossima settimana al Nordschleife.

Le Civic Type R costruite dalla JAS Motorsport perdono invece peso, scendendo di 20kg rispetto a quanto si era detto nel precedente bollettino. Le Honda caricheranno quindi 10kg di zavorra per le gare Sprint e 5kg per quelle Endurance.

Anche le 308 'dimagriscono' di una decina di kg, arrivando ad un peso minimo di 1225kg per gli eventi brevi e 1230kg per quelli lunghi.

TCR - Bollettino BoP del 26.05.2021