BRC pronta all'assalto del WTCR 2021 con Tarquini e Michelisz

Il BRC Racing Team ha completato la fase di test preliminari per la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup ed è pronto per segnare un nuovo capitolo nel top dei campionati turismo.

BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse correrà ufficialmente per la prima volta con la Hyundai Elantra N TCR nella gara d’apertura, la Race of Germany, che avrà luogo al circuito Nürburgring Nordschleife dal 3 al 5 giugno.

Nelle ultime settimane la squadra e i piloti, i campioni WTCR Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, hanno effettuato numerosi test su circuiti europei con le nuove vetture.

Dopo i successi ottenuti con le Hyundai i30 N TCR nelle prime tre stagioni del WTCR, l’obiettivo di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse è ottenere il terzo titolo piloti ed il primo trofeo nella categoria riservata alle squadre. Ben consapevole delle capacità degli avversari in un campionato altamente competitivo, il team è fiducioso che la meticolosa preparazione consentirà ai piloti di concorrere per il titolo fin dal primo evento della stagione.

Il WTCR 2021 si disputerà in otto round: dopo la Race of Germany ad inizio giugno, la serie si sposterà in una nuova location per la Race of Portugal, con la prima gara assoluta al Circuito do Estoril. Il MotorLand Aragón ospiterà la Race of Spain a luglio. In agosto si terranno le gare di casa per Tarquini e Michelisz, con la Race of Italy all’Adria International Raceway e la tradizionale Race of Hungary dell’Hungaroring. Le gare si sposteranno poi in Asia per i tre eventi conclusivi, iniziando con la Race of South Korea al circuito Inje Speedium e la Race of China al Ningbo International Speedpark. Il finale di stagione con la Race of Macau avrà luogo sul Circuito da Guia a novembre.

In vista della stagione, la squadra ha rilasciato le immagini dei piloti con le nuove tute 2021. Le immagini della Hyundai Elantra N TCR nella livrea BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse saranno rilasciate tra poco.

Il Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Gabriele Rizzo ha dichiarato: “Vogliamo arrivare in Germania il più preparati possibile, abbiamo quindi intensificato i nostri test in vista dell’inizio di una nuova stagione del WTCR. Con il supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing abbiamo tutto il necessario per il successo con le nostre Hyundai Elantra N TCR. Gabriele e Norbert sono tra i piloti più esperti e titolati nel roster WTCR e siamo fiduciosi di poter ambire ad entrambi i titoli quest’anno”.

Norbert Michelisz commenta: “Sono entusiasta di iniziare una nuova stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup. Dopo il successo con la Hyundai i30 N TCR non vedo l’ora che arrivi il nuovo capitolo con la Hyundai Elantra N TCR. Credo che l’esperienza e la conoscenza del BRC Racing Team insieme alle prestazioni della nuova macchina ci consentiranno non solo di conquistare singole vittorie, ma di puntare al titolo. Abbiamo lavorato tutti duramente per iniziare con il piede giusto in Germania; non è un segreto che rivoglia il #1 sulla mia auto nel 2022, sono pronto a lottare per ottenerlo”.

Gabriele Tarquini aggiunge: “Dopo molti test con la Hyundai Elantra N TCR sta per giungere il momento di vedere i frutti del nostro lavoro. Abbiamo cercato di carpire tutti i dettagli di questa nuova macchina prima dell’inizio della nuova stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup, per assicurarci di costruire la stagione sui nostri precedenti successi. Siamo tra le squadre più forti del WTCR e credo abbiamo le carte in regola per vincere sia il titolo piloti che quello team. Ho conquistato il primo titolo WTCR in assoluto con la Hyundai i30 N TCR, credo di potermi ripetere con la Hyundai Elantra N TCR.”

Gabriele Tarquini, BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse 1 / 8 Foto di: BRC Racing Team Norbert Michelisz, BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse 2 / 8 Foto di: BRC Racing Team Hyundai Elantra N TCR 3 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai Elantra N TCR 4 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai Elantra N TCR 5 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai Elantra N TCR 6 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai Elantra N TCR 7 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport Hyundai Elantra N TCR 8 / 8 Foto di: Hyundai Motorsport