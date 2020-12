La Porsche 911 GT3 Cup per la prima volta in pista al Supercorso Federale

Al Supercorso Federale, quest'anno in programma dal 19 al 22 dicembre all'Autodromo di Vallelunga, debutterà una nuova vettura GT. Su iniziativa del reparto Motorsport di Porsche Italia la 911 GT3 Cup protagonista nella Carrera Cup Italia e nei monomarca Porsche di tutto il pianeta sarà utilizzata per la prima volta dalla Scuola Federale ACI Sport per la prova che i giovani talenti selezionati dovranno effettuare al volante di una granturismo.

Nello specifico, la 911 GT3 Cup messa a disposizione sfoggerà la livrea ufficiale del Team Q8 Hi Perform, la stessa che in pista nelle ultime due stagioni ha contraddistinto la vettura di Diego Bertonelli e David Fumanelli.

Il Supercorso Federale, giunto alla 17esima edizione, rappresenta il punto di arrivo per tutti i giovani piloti che sognano di coronare la stagione con l’ambita convocazione all'evento. Consiste in una sessione di 4 giornate in pista a Vallelunga che ACI Sport offre a 8 piloti (la metà provenienti dalla Formula 4 e la metà dal mondo del kart) che si siano messi particolarmente in luce nel corso della stagione.

La finalità della sessione è principalmente didattica, ma per i migliori del gruppo può arrivare dalla Federazione anche un contributo economico a supporto della successiva stagione agonistica.

Per Valentina Albanese, responsabile Motorsport di Porsche Italia, “quello del Supercorso è un progetto importante che si avvicina molto al nostro Scholarship Programme, soprattutto negli intenti. Rivolgendosi ai giovani, ritengo azzeccatissima la scelta della nostra vettura: negli ultimi anni la Porsche Carrera Cup in tutto il mondo rappresenta la scelta di elezione per i ragazzi che decidano di puntare a una carriera da professionisti nelle ruote coperte, ritenendola un'alternativa altrettanto valida al percorso con vetture formula. Il percorso dei nostri Emanuele Pirro e Dindo Capello ne sono la prova, solo per accennarne due”.

Raffaele Giammaria, direttore della Scuola Federale ACI Sport, ha quindi aggiunto: “Sono davvero contento del supporto di Porsche Italia per il Supercorso Federale ACI Sport. Avremo a disposizione l'auto protagonista della Carrera Cup Italia, campionato di altissimo livello che ha visto in griglia di partenza un nutrito numero di giovanissimi piloti. Pertanto l’attenzione di Porsche Italia va di pari passo con quella della Federazione, che tramite la Scuola Federale organizza eventi volti a individuare e valorizzare i talenti italiani. Al Supercorso i quattro piloti 'Auto', provenienti dalla Formula 4, si troveranno a guidare per la prima volta una GT, diversa per rapporto peso/potenza rispetto alle monoposto. Per loro sarà un bella sfida, nell’ambito della quale avranno la possibilità di conoscere da vicino un marchio importante come Porsche e un mondo racing come la Carrera Cup Italia, che possono rappresentare una valida opzione per il futuro. Ringrazio Porsche Italia e Valentina Albanese per il supporto e per aver creduto nella nostra iniziativa”.