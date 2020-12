Da stasera la Porsche Esports Carrera Cup Italia sui canali Sky

Il primo via della Porsche Esports Carrera Cup Italia 2020 sui canali di Sky Sport è fissato per questa sera alle 21.00 su Sky Sport Collection, dove con telecronaca affidata a Guido Schittone e Matteo Bobbi sarà possibile seguire il round inaugurale del monomarca virtuale nato dalla partnership tra Porsche Italia e AK Informatica, che si disputa attraverso il sim game Assetto Corsa.

Prima tappa sul circuito di Imola (naturalmente simulato) con protagonisti da remoto 30 giocatori suddivisi in 15 equipaggi (con relative livree dei team della Carrera Cup Italia), ciascuno formato da un pilota reale e da un sim racer.

Il format a equipaggi con gare da 28 minuti + 1 giro che vedranno sfidarsi separatamente piloti (gara 1) e sim racer (gara 2) rappresenta la nuova formula della terza edizione della serie di simulazione più imitata dopo essere stata la prima al mondo a “viaggiare” in parallelo con il monomarca in pista.

In azione dal proprio simulatore, tra i “virtual” iscritti anche il campione in carica Danilo Santoro, il vincitore del Prologo 2020 Giovanni De Salvo e la new-entry Alessio Cattaneo, che sono stati i vincitori delle tre gare di qualificazione disputate a inizio dicembre.

Fra i piloti, invece, il campione in carica della Carrera Cup Italia Simone Iaquinta, il vicecampione 2020 David Fumanelli, di nuovo con la livrea del Team Q8 Hi Perform, il campione 2018 Gianmarco Quaresmini e molti altri nomi noti e vincenti nel circus delle 911 GT3 Cup, oltre che alcune new entry d'interesse (anche in ottica pista 2021).

Gli equipaggi di Imola