Carrera Cup Italia | Mugello: Caglioni doma una "pazza" gara 2

Carica lettore audio

Leonardo Caglioni completa il weekend di metà campionato della Porsche Carrera Cup Italia al Mugello Circuit prendendosi una fondamentale vittoria in ottica campionato e invitandosi a quello che dopo la vittoria di Gianmarco Quaremsini ieri è diventato una sorta di "Festival Ombra". Il giovane bergamasco, che segna anche la vittoria di uno degli under dello Scholarship Programme di Porsche Italia, ha vinto fra i contatti, le carambole e ben due safety car di una gara 2 "pazza".

Momento decisivo è stato il sorpasso che dopo la seconda safety car Caglioni ha ben preparato alla San Donato sul poleman Lodovico Laurini. Il pilota di Dinamic Motorsport ha saputo mantenere il comando fin dal via e ha difeso bene la leadership nelle due ripartenze, ma a pochi giri dalla fine ha dovuto arrendersi all'alfiere Ombra Racing, concludendo comunque secondo assoluto e conquistando un podio prestigioso, riportando ai "piani alti" anche la squadra campione in carica fra i team.

Terzo al traguardo, ancora dal sesto posto iniziale dopo la vittoria di ieri in gara 1, Quaresmini si gode un altro champagne e soprattutto una leadership di campionato ulteriormente rinsaldata. Sia su Matteo Malucelli (Team Malucelli), quarto al traguardo cercando di evitare qualsiasi rischio, sia su Alberto Cerqui, con il campione in carica di Ghinzani Arco Motorsport comunque in gran rimonta da P23 a P6 in gara 2. Fra loro due, con tanto di giro più veloce (1'52"863), si è inserito al quinto posto il sudafricano di AB Racing Keagan Masters, sempre combattivo e coriaceo nelle rimonte.

Il recupero di alcuni piloti è stato senza dubbio agevolato anche dai due episodi che hanno costretto la direzione gara a mandare in pista la safety car. In lotta per il secondo posto, al giro 3 Benny Strignano, nel tentativo di superarlo, ha toccato alla Casanova-Savelli l'alfiere BeDriver Diego Bertonelli, che l'aveva bruciato allo start mettendosi all'inseguimento di Laurini.

Bertonelli, per il quale il ritiro pesa tantissimo in ottica campionato, si è fermato definitivamente nelle vie di fuga mentre il giovane pilota pugliese di Villorba Corse ha potuto proseguire, pur con una 911 GT3 Cup non più al 100% riuscendo a classificarsi in top-10 ma precipitando in fondo dopo la penalità di 25 secondi inflittagli per aver causato il contatto.

Al giro 5, al restart dalla prima safety car, un altro periodo di caution è stato chiamato a causa di una carambola innescata da un contatto fra Aldo Festante, che stava andando all'attacco della top-5, e Giammarco Levorato. Entrambi sono stati costretti al ritiro per i danni riportati, così come Alberto De Amicis.

Il leader della Michelin Cup ha dovuto scartare la vettura di Stefano Monaco (finita anch'essa in testacoda nella carambola) ed è stato tamponato da un altro pilota. Conseguente ritiro e addio alle possibilità di fare doppietta dopo il successo di classe di ieri.

Nella top-10 assoluta, dietro a Caglioni-Laurini-Quaresmini-Malucelli-Masters-Cerqui, al settimo posto si è classificato un combattivo Giorgio Amati (Ghinzani Arco Motorsport), anche lui in forcing di rimonta poi scontata nei giri finali con qualche "lungo" in curva, ottavo è Ale Giardelli (Ebimotors), nono Andrea Fontana (Bonaldi Motorsport) e decimo il rookie lituano Kajus Siksnelis.

Il 17enne portacolori di Dinamic Motorsport, il più giovane del lotto, ha preceduto Jorge Lorenzo. Il pluricampione della MotoGP, grazie all'11esimo posto finale, ha così ottenuto nuovi punti per il campionato e soprattutto il suo miglior risultato nelle sei gare finora disputate nella Porsche Carrera Cup Italia al suo primo anno nell'automobilismo.

Nella Michelin Cup, detto del ritiro di De Amicis, è stato Marco Cassarà a svettare, cogliendo così il primo successo personale in stagione. Il campione in carica di Raptor Engineering ha rilanciato le ambizioni per il titolo in un weekend che vedeva anche l'assenza di Alex De Giacomi.

Con Cassarà, sul podio di categoria hanno concluso Luca Pastorelli (Krypton Motorsport) e un bravissimo Gianluca Giorgi all'esordio stagionale (Ebimotors), a loro volta davanti al rimontante Francesco Maria Fenici (AB Racing) e a Piero Randazzo (Ombra Racing).

in Silver Cup secondo successo stagionale per Max Donzelli, altra firma Raptor Engineering. Il driver milanese ha preceduto sul podio, avvicinandolo in classifica, l'attuale leader Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e Paolo Venerosi (Ebimotors), terzo davanti a Mattia Rovida (BeDriver) dopo lo sfortunato ritiro di ieri

Con tutte le rincorse ai titoli aperte, la Carrera Cup Italia va in vacanza e tornerà per il quarto dei sei round stagionali il 16-18 settembre all'Autodromo di Vallelunga, con tanto di test ufficiale pre-weekend giovedì 15.