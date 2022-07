Carrera Cup Italia | Mugello: Caglioni completa il "Festival Ombra"!

Carica lettore audio

Aveva bisogno di un weekend di riscossa dopo una Misano non positiva Leo Caglioni. Il 19enne driver bergamasco ci è riuscito in pieno al Mugello Circuit, dove si è da poco concluso il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia.

Dopo il quarto posto di ieri in gara 1, vinta dal compagno di squadra Gianmarco Quaresmini, Caglioni si è invitato al "Festival Ombra Racing" completando la festa in gara 2, vinta tra tante battaglie ma guidando quasi come un veterano ed evitando qualsiasi imprevisto.

Oltre a rilanciarsi in campionato, rosicchiando punti proprio a Quaresmini, con la terza vittoria da quando calca le piste della Carrera Cup Italia il giovane pilota lombardo ha riportato sul gradino più alto del podio anche lo Scholarship Programme di Porsche Italia, che già aveva celebrato quella di Giorgio Amati a Misano.

Caglioni ha commentato così a caldo subito dopo lo champagne stappato sul podio di gara 2: “Devo ringraziare tutto il team per il supporto, questa è una vittoria fantastica! Non sono scattato bene al via, ma ho recuperato già nelle prime curve e poi sono rimasto nel gruppo dei migliori. La macchina era veloce e dopo la seconda safety car ho preso il comando superando Laurini. A quel punto ho costruito un vantaggio e gestito bene le fasi conclusive fino alla bandiera a scacchi”.

In meno di un anno 3 vittorie...

"Credo sia un po' la mia caratteristica: quando riesco ad andare davanti riesco a imprimere un bel passo e poi a gestire quando c'è bisogno, anche con il calo della gomma. E di ciò sono molto contento. Quest'anno era stato un bel weekend anche quello di Imola, molto sfortunato quello di Misano, però abbiamo reagito bene questo weekend, l'abbiamo dimostrato anche come team con il doppio podio odierno."

Hai anche raddrizzato la tua situazione di classifica...

"Certamente. Però voglio rimanere concentrato sulle gare, non voglio guardare la classifica. Importante fare sempre una bella qualifica e infatti sono contento anche per come l'ho gestita qui al Mugello. Ora settimana prossima farò la mia seconda gara in Supercup al Paul Ricard, sono pronto!"

Ma il pensiero andrà almeno allo Scholarship Programme...

"Quest'anno sono molto veloce, però anche qui, sono veramente contento anche del gruppo che si è formato nella Scholarship, lavoriamo molto bene insieme, ma al momento penso alla mia attività in pista, alla collaborazione con il team e a cercare sempre di migliorare i vari aspetti facendo bene gara per gara."

Che effetto fa tornare sul primo gradino del podio?

"Sono contentissimo. Mi mancava, credo manchi sempre. A Imola ci sono andato vicino, a Misano eravamo un po' più distanti e la sfortuna non ha contribuito, ma qua la macchina era molto competitiva, mancava di chiudere bene il cerchio e l'abbiamo fatto!"