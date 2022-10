Carrera Cup Italia | Mugello: a Quaresmini il primo game

Carica lettore audio

Sono solo prove libere, ma intanto nel "match point" del Mugello il primo gioco tra contendenti al titolo se lo è aggiudicato Quaresmini, arrivato da leader all'ultimo atto della Porsche Carrera Cup Italia con 47 punti di vantaggio su Amati e già autore di un promettente terzo tempo nel turno di ieri pomeriggio

In vantaggio in classifica, pure in pista il bresciano campione 2018 ha quindi messo in chiaro le cose e non ha alcuna intenzione di gestire la situazione: “Bisogna far bene in qualifica perché l’obiettivo è vincere il campionato vincendo anche la gara".

Il pilota di Ombra Racing non fa una piega in vista delle prove ufficiali di oggi pomeriggio alle 15.30 e nel contempo è lucido nel raccontare il suo giovedì di libere: "In pista non c'era un grip ideale, però con gomma nuova la pole sarà sicuramente sotto all’1 e 50. Ancora più sotto a un 49 alto difficile, invece (da valutare se oggi le temperature potrebbero essere più favorevoli, ndr)".

"Il lavoro nelle libere - ha proseguito Quaresmini - è andato bene anche se non abbiamo provato tutto quello che volevamo. Con il set di gomme meno fresco dopo 4-5 giri con un buon passo ho fatto una spiattellata in fondo al dritto alla San Donato e quindi sono stato costretto a montare troppo presto il set più fresco, con ancora il pieno di benzina e la pista non al top. Ho fatto 51 e 0, un ottimo tempo considerato il timing, perché poi la pista è migliorata quasi un secondo nel corso del turno.”

Nell'altra metà della "luna", Amati, arrivato al Mugello con l'oggettivamente difficile compito di ribaltare la situazione generale, non si è lasciato demoralizzare da un inizio più difficile rispetto a quello del rivale (solo 17esimo nelle libere a oltre 2 secondi).

Come Quaresmini, il giovane riminese è impegnato anche nella rincorsa al titolo per conto del team nel bel duello Ombra-Ghinzani Arco e personalmente si sta giocando la nomination dello Scholarship Programme che gli consentirebbe di partecipare all'International Shoot Out con i migliori under provenienti dalle varie Carrera Cup nazionali. E su questo è al lavoro non dall'aprile scorso, ma dall'aprile 2021.

Nel complesso è quindi un fine settimana "da prima linea" per Amati, che proprio la prima linea sogna per gara 1, anche perché ottenere una pole position oggi pomeriggio significherebbe prendersi i primi 3 punti del weekend e dare una bel segnale ai coach di Porsche Italia...

Morale e speranze restano alte per il 23enne romagnolo, che ha commentato: “Ieri è stata una giornata difficile. Pensiamo di aver avuto un problema. Eravamo lenti, non siamo mai stati così indietro, stiamo lavorando. Con tutta la modestia possibile, non è la nostra posizione. All’ultima gara di campionato non possiamo accettare un 17esimo posto. Siamo qui per giocarci il campionato e ci crediamo tutti, il team lavora per me e io sono il primo a essere arrivato qui con la voglia di divertirmi e di spaccare il mondo. Ci rimbocchiamo le maniche e per la qualifica testa libera e voglia di dare tanto gas!”.