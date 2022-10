Carrera Cup Italia | Per i giovani il tempo di finire in nomination

Carica lettore audio

Non era scontata una "ressa" del genere nello Scholarship Programme. Invece è stato davvero interessante il percorso dei giovani della Porsche Carrera Cup Italia 2022 in lizza per la nomination che consentirà a uno di loro e possibilmente a una wild card di partecipare all'International Shoot Out di Porsche Motorsport con in palio l'opportunità di diventare pilota Junior ufficiale.

Per Porsche Italia si annuncia più difficile ed equilibrata che mai la scelta del miglior profilo under della stagione. Oggi le qualifiche dell'ultimo round in corso al Mugello forniranno ulteriori motivazioni, ma la decisione finale sarà presa soltanto dopo gara 2.

Sembra proprio un compito "ingrato" quello affidato a coach Andrea Boldrini, che insieme allo staff valuterà ancora, sceglierà e annuncerà vincitore e wild card alle 17.30 di domenica nella grande hospitality Porsche.

I grandi assenti, quelli che nel corso dell'anno non sono riusciti a confermarsi su livelli già espressi in passato, saranno Ale Giardelli, che fu nominato 12 mesi fa, e Stefano Monaco, che fu wild card nel 2020, quando a vincere la Scholarship fu Aldo Festante.

Proprio il 22enne driver campano, anche quest'anno fra i 6 rimasti in lizza, stavolta si ritrova a dover rimontare dopo una stagione in cui, guardando esclusivamente il fattore risultati, gli è ancora mancato il guizzo decisivo e nella quale, come lo scorso anno, nell'occasione migliore ha pagato fin troppo cara una sbavatura. Entrambe le volte gli è successo al Mugello. Chissà se questo weekend invece...

Girando la classifica di campionato, Giorgio Amati è secondo assoluto e a 23 anni ha l'occasione addirittura di vincere il titolo del monomarca tricolore come unico sfidante di Quaresmini rimasto matematicamente in corsa e di aiutare il team Ghinzani-Arco a contendere la corona dei Team a Ombra Racing.

Insomma, un weekend "full optional" per il giovane e simpatico riminese che se lato titolo non ha nulla da perdere, lato Scholarship è sicuramente il pilota più sotto pressione, quindi per lui il fattore psicologico sarà un'ulteriore sfida e nel contempo un'ulteriore opportunità per mostrare talento.

Come Amati, anche Giammarco Levorato e Leo Caglioni erano nella Scholarship già lo scorso anno ed entrambi, ciascuno a proprio modo, hanno mostrato evidenti progressi. Al Mugello possono giocarsi il tutto per tutto, fra l'altro Caglioni ha vinto gara 2 sul circuito toscano nel precedente stagionale di luglio (e pure lui, sull'altra sponda di Amati, è impegnato nella sfida Ombra-Ghinzani Arco).

Gli outsider sono i "manici" che nella seconda metà di stagione hanno iniziato anche a concretizzare il proprio talento in termini di vittorie e podi. Keagan Masters, 22 anni da Johannesburg, ultimamente è salito addirittura quarto in classifica generale, ma con AB Racing aveva già impressionato da rookie assoluto in Carrera Cup e su ogni pista fin dall'esordio a Imola.

Dopo il primo urrà a Monza due settimane fa sa bene che con un weekend "very strong" al Mugello, la pista dove forse ha più faticato in precedenza, può anche convincere chi di dovere a dargli il tanto agognato pass per l'International Shoot Out.

Ci spera anche Benedetto Strignano. Il giovane pugliese di Villorba Corse sta completando un percorso che di fatto l'ha visto esordire tra i "grandi" direttamente in Carrera Cup. E ne ha scalate tante di posizioni, da top-10 a top-5 a podio, addirittura due volte consecutive fra gara 2 a Vallelunga e gara 1 a Monza: "Ormai ho piena consapevolezza che si può sempre far bene", ha detto.

Anche lui ieri nelle libere, malgrado un guasto all'idroguida, prontamente risolto, ha saputo distinguersi, ma l'ora della verità inizierà soltanto oggi pomeriggio in qualifica. E a proposito di "tempo", "Benny" si è tolto anche lo sfizio di vincere il premio Tag Heuer "Don't Crack Under Pressure" consegnatogli a Monza (nella foto) per la coriacea prova di Vallelunga.

Per lui e tutti gli altri giovani il tempo più prezioso sarà però quello di finire in nomination...