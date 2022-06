Carrera Cup Italia | Misano: Masters precede Fontana nel test

Carica lettore audio

Anteprima del secondo round della Porsche Carrera Cup Italia a Misano è stato oggi il test pre-gara previsto nel pomeriggio con pista a disposizione di piloti e team per 4 ore esclusive. In vista del weekend e delle prime prove libere di domani sera alle 20.40, in 35 sono scesi in pista, trovando un meteo ok con temperature sui 27-28 gradi, quindi ancora non elevate come al momento previsto soprattutto domenica.

Già invece piuttosto roventi quelle registrate sull'asfalto nelle prime tre ore (47-49 gradi), utili soprattutto a calibrare bene il tiro in vista delle qualifiche di sabato a mezzodì e anche di "immaginare" gara 2 domenica, mentre come detto le libere si svolgono in notturna così come gara 1 sabato sera.

In una sessione che ha visto il rookie Keagan Masters svettare con il miglior crono di 1'36"207. numerosi sono stati i track limit registrati in direzione gara, segno inequivocabile che molti piloti abbiano anche curato l'aspetto traiettorie in una pista "da moto" dove i cordoli sono molto bassi e sfruttare al meglio le linee nelle esse e nelle curve può portare a grandi vantaggi in termini cronometrici.

In una lista tempi che ha visto avvicendarsi al primo posto tanti protagonisti attesi prima del "time attack" del 22enne sudafricano di AB Racing nel finale, secondo riscontro di giornata per Andrea Fontana e il team Bonaldi, fermatosi a 125 millesimi da Masters. A due decimi dalla vetta terzo tempo per Giammarco Levorato (Tsunami RT) e quarto per il campione in carica Alberto Cerqui (Ghinzani Arco Motorsport), mentre quinto è un pimpante Aldo Festante.

Il portacolori di Raptor Engineering ha girato a 4 decimi da Masters, mettendosi in testa a un gruppetto che di fatto ha girato sugli stessi tempi. Una serie di distacchi risicati che già rendono bene l'idea di quanto sarà decisiva e combattuta la sessione di qualifica di sabato mattina e più in generale l'intero weekend.

A un solo millesimo da Festante ha concluso Gianmarco Quaresmini (Ombra Racing) con incollato l'attuale capoclassifica Diego Bertonelli (BeDriver). A completare la top-10 Enrico Fulgenzi (EF Racing), Benny Strignano (Villorba Corse) e Matteo Malucelli (Team Malucelli), a precedere il padrone di casa Giorgio Amati.

Mentre il pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo ha concluso con il ventesimo tempo con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform, a 1"5 dal leader e dopo aver lavorato sodo per l'intero turno, la curiosità di giornata è la presenza di Fabio Babini, che nella giornata odierna ha sostituito l'assente Pietro Negra sulla numero 53 di Ebimotors.

Proprio dalla compagine diretta da Enrico Borghi arriva il primo driver della Michelin Cup nella lista tempi, ovvero Alberto De Amicis, 19esimo assoluto e in classe davanti di due decimi a Marco Cassarà (Raptor Engineering) e di tre al capoclassifica Alex De Giacomi (Tsunami RT).

Oltre a Negra, assente rispetto all'elenco iscritti per il weekend anche Carlo Scarpellini, che fra l'altro sarà all'esordio stagionale. Tra i contendenti della Silver Cup, invece, tutti presenti e miglior riscontro per l'attuale leader Paolo Venerosi (Ebimotors).

I tempi del test pre-Misano

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Keagan Masters AB Racing 1'36”207 02. Andrea Fontana Bonaldi Motorsport +0"125 03. Giammarco Levorato Tsunami RT +0"224 04. Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport +0"235 05. Aldo Festante Raptor Engineering +0"411 06. Gianmarco Quaresmini Ombra Racing +0"412 07. Diego Bertonelli BeDriver +0"464 08. Enrico Fulgenzi EF Racing +0"509 09. Benedetto Strignano Villorba Corse +0"514 10. Matteo Malucelli Team Malucelli +0"520 11. Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport +0"533 12. Alessandro Giardelli Ebimotors +0"605 13. Leonardo Caglioni Ombra Racing +0"636 14. Lodovico Laurini Dinamic Motorsport +0"803 15. Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport +0"842 16. Stefano Monaco Dinamic Motorsport +0"855 17. Fabio Babini Ebimotors +0"949 18. Risto Vukov GDL Racing +1"032 19. Alberto De Amicis Ebimotors +1"333 20. Jorge Lorenzo Team Q8 Hi Perform +1"527 21. Marco Cassarà Raptor Engineering +1"579 22. Alex De Giacomi Tsunami RT +1"659 23. Paolo Gnemmi Ebimotors +1"820 24. Piero Randazzo Ombra Racing +2"201 25. Francesco Maria Fenici AB Racing +2"865 26. Luca Pastorelli Krypton Motorsport +2"926 27. Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors +3"431 28. Mike Knutzov EF Racing +3"458 29. Marco Galassi Team Malucelli +3"670 30. Matteo Rovida BeDriver +3"777 31. Max Donzelli Raptor Engineering +4"129 32. Davide Scannicchio ZRS Motorsport +4"531 33. Johannes Zelger Tsunami RT +5"006 34. Luigi Peroni Ebimotors +5"062 35. Marco Parisini Team Malucelli +7"796