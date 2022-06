Carrera Cup Italia | Tra caldo e buio Misano riaccende le sfide

Carica lettore audio

Fra giorno e notte. Fra caldo, atteso il primo scossone rovente della stagione, e buio. E’ il secondo appuntamento 2022 della Porsche Carrera Cup Italia, che dopo l’esordio a Imola approda sulle rive dell’Adriatico e torna in pista da oggi a domenica al Misano World Circuit. Il monomarca tricolore delle 911 GT3 Cup di ultima generazione conferma numeri elevati e qualità e presenta al via una griglia con 36 piloti e 17 team pronti a replicare le emozioni vissute già nella prima tappa di Imola il mese scorso.

A issarsi al comando della classifica fu il poleman e vincitore di gara 1 Diego Bertonelli. A Misano il vicecampione 2019 e pilota toscano del team BeDriver – Centro Porsche Piacenza riprenderà il confronto con la forte concorrenza che anima la serie di Porsche Italia, sulla quale il vantaggio non può che essere ancora esiguo. Sono dunque molti i rivali che cercheranno di prendere in mano la leadership.

Fra i protagonisti non può che destare curiosità il ritorno del pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo su un circuito del Motomondiale stavolta al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 HI Perform, del quale è pilota ufficiale in questa nuova fase della carriera caratterizzata dal passaggio sulle quattro ruote. E sulla pista intotolata a Marco Simoncelli lo spagnolo ha l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali.

Punti che saranno preziosi per tutti in un round che fa entrare nel vivo la stagione nelle due gare da 28 minuti + 1 giro in programma. Gara 1 si disputa sabato alle 21.20 con diretta tv su Sky Sport Uno, segnando la prima volta della Carrera Cup Italia in prima serata sul principale canale del network sportivo. Gara 2 prende il via domenica alle 12.35 live su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it .

Pro al completo

Oltre a Bertonelli, a Misano sono tutti presenti i piloti Pro che si contendono il titolo assoluto, a iniziare dal primo inseguitore del 24enne driver di Forte dei Marmi, il campione in carica Alberto Cerqui. Il pilota bresciano di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano incalza a soli 6 punti dal leader, mentre terzo a 8 punti è Enrico Fulgenzi (EF Racing).

Il campione 2013 ha iniziato la stagione a Imola vincendo gara 2 e ora precede in classifica il primo degli under 24 dello Scholarship Programme di Porsche Italia, il 18enne padovano Giammarco Levorato, a sua volta capace di conquistare il suo primo podio nel monomarca con Tsunami RT – Centro Porsche Parma.

Reduce da due top-5, altro giovane talento atteso è il riminese classe 1999 Giorgio Amati, approdato in Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano con un gran desiderio di continuare a far bene e a maggior ragione di farlo sulla pista di casa. In una classifica molto ravvicinata, aspirano a replicare i podi ottenuti a Imola gli alfieri Ombra Racing, sia il campione 2018 Gianmarco Quaresmini (Centro Porsche Brescia) sia il 19enne bergamasco Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova).

Alla ricerca del primo exploit stagionale andranno anche gli altri under dello Scholarship Programme. A iniziare dal pilota rivelazione Keagan Masters, 22enne sudafricano protagonista di un ottimo esordio in Carrera Cup Italia con AB Racing – Centri Porsche Roma (e autore del miglior crono ieri nel test pre-gara).

Per proseguire con il miglior rookie 2021 Alessandro Giardelli, ora in forze a Ebimotors – Centro Porsche Varese, e con il vincitore della Scholarship 2020 Aldo Festante, alla prima stagione con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania. A migliorare il proprio trend dopo un non facile avvio nel weekend di Imola, corso tra pioggia e asciutto, sono chiamati Benedetto Strignano, alfiere del nuovo corso di Villorba Corse con il Centro Porsche Treviso, e Stefano Monaco, tornato in Carrera Cup Italia con Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona, mentre ai primi punti personali mira il suo compagno di squadra Kajus Siksnelis (Centro Porsche Bologna), 17enne lituano e pilota più giovane del lotto.

Con la squadra campione in carica Team si schiera pure Lodovico Laurini (Centro Porsche Latina), due volte in top-10 a Imola, ma a un risultato di rilievo puntano anche Andrea Fontana, tornato nella serie con Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo e secondo ieri nel test, il macedone Risto Vukov (GDL Racing – Centro Porsche Bari) e soprattutto l’esperto Matteo Malucelli. Il quotato driver del Team Malucelli - Centro Porsche Modena cercherà la rivincita reduce dallo sfortunato weekend vissuto in gara a Imola dopo un’ottima qualifica (e il quasi-stallo in partenza di gara 1).

Michelin Cup di rivincite?

Doppio vincitore nel round d’apertura, nella Michelin Cup si riparte all’inseguimento di Alex De Giacomi, che è già protagonista di una mini-fuga in classifica e dovrà difendersi dai sicuri attacchi rivali. Per il driver bresciano del team Tsunami, Misano non sarà una trasferta semplice visto il passo mostrato a Imola dai rivali.

Fra i più competitivi e già saliti sul podio il campione in carica Marco Cassarà, confermato in Raptor Engineering – Centro Porsche Catania, il vicecampione 2020 Luca Pastorelli (Krypton Motorsport), Piergiacomo Randazzo (Ombra Racing – Centro Porsche Torino) e Alberto De Amicis (al top ieri nel test), tornato in Carrera Cup Italia con Ebimotors, la compagine lombarda che nella categoria dei piloti semi-professionisti schiera anche Paolo Gnemmi e Pietro Negra.

Mentre il sammarinese Marco Galassi (Team Malucelli – Centro Porsche Mantova) cercherà di confermare i progressi visti a Imola, a un’immediata rivincita punta Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma), reduce invece da un inatteso “doppio zero”.

Novità in classe è rappresentata da Carlo Scarpellini, gentleman driver lombardo non nuovo in campionato ma alla prima presenza 2022 e soprattutto con la nuova 911 GT3 Cup modello 992 del team Racevent, sulla quale si alterna in stagione con Pablo Biolghini (assente in questo round). Scarpellini condividerà il ruolo di outsider con lo svedese Mike Knutzov, a punti all’esordio con EF Racing, e con il pilota veronese Johannes Zelger (Tsunami RT).

Sestetto... Silver

Fra le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II) della Silver Cup, approda da leader alla seconda tappa stagionale Paolo Venerosi Pesciolini (Ebimotors – Centro Porsche Firenze). Il pilota toscano, vincitore in gara 1 a Imola e poi secondo sul podio e autore del miglior crono nel test, guida la categoria con soli 2 punti di vantaggio su Matteo Rovida.

L’alfiere di BeDriver – Centro Porsche Piacenza si era imposto in gara 2 e a Misano dopo quanto visto nel primo round proseguirà a duellare in pista con due rivali competitivi come il vicecampione Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e Massimiliano Donzelli, chiamato alla rimonta con il team Raptor Engineering – Centro Porsche Catania dopo qualche "sportellata" di troppo. Completano quindi le fila della Silver Cup Luigi Peroni (Ebimotors) e Marco Parisini (Team Malucelli), che nel test di ieri ha sofferto un problema che l'ha costretto allo stop in pista a 5 minuti dalla bandiera a scacchi, causando poco dopo la bandiera rossa conclusiva per il fatto che gli addetti non riuscivano a spostare la vettura.

Programma completo.

Il secondo appuntamento della Carrera Cup Italia accende motori, fari e riflettori a Misano stasera con il turno di prove libere in notturna previsto dalle 20.40 alle 22.00. Sabato le qualifiche decidono lo schieramento di gara 1 a partire dalle 12.00 nei 35 minuti della PQ1 e poi dalle 12.45 alle 13.00 nella sessione finale (PQ2) riservata ai migliori 15 e che assegna la pole position. Gara 1 prende il via in serata alle 21.20 con diretta tv su Sky Sport Uno (Sky 201). Domenica gara 2 completa il weekend con partenza alle 12.35 e diretta su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Gli iscritti per Misano

N. Pilota Team 1 Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 3 Keagan Masters AB Racing 5 Kajus Siksnelis Ombra Racing 7 Stefano Monaco Dinamic Motorsport 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 15 Aldo Festante Raptor Engineering 16 Matteo Malucelli Team Malucelli 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 25 Alessandro Giardelli Ebimotors 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Ombra Racing 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 53 Pietro Negra Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 63 Luca Pastorelli Krypton Motorsport 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 77 Carlo Scarpellini Racevent 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 85 Matteo Rovida BeDriver 86 Max Donzelli Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo Ombra Racing 99 Mike Knutzov EF Racing