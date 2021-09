Carrera Cup Italia, Franciacorta round più atteso: orari e tv

Dà appuntamento al prossimo weekend in Franciacorta il quinto e penultimo round della Carrera Cup Italia 2021. Il monomarca tricolore non solo approda a Castrezzato dopo oltre 10 anni, ma si disputa nell'occasione più speciale per Porsche Italia e il marchio tedesco, ovvero il Porsche Festival, e per la prima volta nello scenario del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta, l'ottavo e il più grande al mondo.

Un'altra prima volta sarà il fatto che il programma della prestigiosa serie si sdoppia, con due gare dedicate esclusivamente ai piloti Pro in lotta per la classifica assoluta e due gare per i protagonisti di Michelin Cup e Silver Cup, con pure libere 2 e qualifiche separate.

Sul circuito bresciano, che misura 2519 metri, l’unica sessione in comune con tutti gli iscritti contemporaneamente in pista (previste oltre 30 vetture) sarà quella delle prime prove libere che venerdì apre il weekend dalle 8.50 alle 9.50. Seguirà il secondo turno di libere da 55 minuti, che si svolgerà separatamente: per i Pro alle 9.55 e per i Michelin/Silver alle 10.55.

Venerdì pomeriggio spazio alle qualifiche (turno unico da 25 minuti): quelle Michelin/Silver alle 16.45, mentre i Pro si contenderanno la pole position di gara 1 dalle 17.25. I tre punti aggiuntivi della pole position saranno assegnati esclusivamente in questa sessione dedicata ai Pro.

Sabato le prime gare del weekend sono in programma alle 13.00 per i Michelin/Silver e alle 17.00 per i Pro (quest’ultima sarà trasmessa in tv proprio dalle 17.00 su Sky Sport Action - Sky 206, di fatto in leggera differita).

Le rispettive gara 2 prendono il via domenica alle 9.15 per i Michelin/Silver e alle 13.00 per i Pro. Quest'ultima sarà trasmessa come di consueto in diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle 12.30.

Prima delle partenze delle due gare Pro, che come sempre saranno raccontate dalla coinvolgente voce di Guido Schittone, i collegamenti Sky Sport e Cielo prevedono gli highlights delle due gare Michelin/Silver. In ogni caso tutte le 4 gare del weekend più atteso della stagione saranno trasmesse in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla relativa pagina Facebook.