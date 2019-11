Zarco: “Quando le cose verranno più naturali sarò più veloce”

Johann Zarco era arrivato in Malesia con l’obiettivo di entrare in top 7 ed è stato sul punto di raggiungerlo in qualifica. Dopo un ultimo giro veloce nella terza sessione di prove libere che gli ha permesso di saltare il Q1, il sostituto di Nakagami ha chiuso il Q2 in nona posizione, rappresentando la seconda migliore Honda della griglia, grazie anche alla caduta di Marc Marquez, undicesimo.

Il pilota di Cannes, che vuole dimostrare di meritare un posto in MotoGP il prossimo anno, ha alle spalle solamente l’esperienza del Gran Premio d’Australia e le prove in Malesia in sella alla Honda. Perciò ancora paga qualche difficoltà e le cose sembrano un po’ forzate: “Volevo passare direttamente al Q2 per risparmiare un po’ di energia. Sto ancora imparando a vedere come funziona questa moto, ma questa mattina ho sentito fiducia. La sento molto più rispetto a Phillip Island”.

Il pilota del team Honda LCR ha notato l’evoluzione a distanza di un fine settimana e pensa che sia solo questione di tempo prima di andare ancora più rapido con questa nuova moto: “La mia fiducia sull’anteriore aumenta e questo mi permette di avere un controllo maggiore quando esco dalle curve. Quando le cose verranno più naturali sarò più veloce”.

Inoltre, in questo Gran Premio Zarco si mostra molto positivo nel confronti del motore della RC213V: “Nell’ultimo settore della pista la Honda è rapida. Il motore va molto bene, per questo devo migliorare la frenata per poter trarre il massimo della potenza”.

Il punto negativo della giornata è stato rappresentato dalla caduta nella terza sessione di prove libere – la seconda del fine settimana – praticamente identica a quella di Jorge Lorenzo nelle FP4. Zarco ha comunque superato un’altra volta lo spagnolo, che non è andato oltre la 18esima posizione: “Sono andato largo e fuori c’è qualcosa che scivola molto, così sono caduto”.