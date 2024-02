MotoGP | La Ducati vola, ma sul passo brillano l'Aprilia ed Espargaro

Sebbene in termini di velocità pura la Ducati sia stata una forza da non sottovalutare nel test del Qatar, che martedì ha concluso la pre-stagione della MotoGP 2024, in termini di ritmo di gara il "vincitore" di Losail sarebbe stato nientemeno che il veterano Aleix Espargaro.

Lo spagnolo, in sella all'Aprilia RS-GP24, ha realizzato uno spettacolare run finale di sette giri alla media di 1'52"106, con due di questi giri in 51"9 e gli altri in 52 basso. Il giro più lento della sessione è stato un 1'52"344. Un tempo che, ad esempio, le Honda di Joan Mir e Luca Marini non sono riuscite a raggiungere nel loro giro più veloce.

Una brutta caduta all'inizio del suo ottavo giro - "uno degli highside più duri della mia vita, per fortuna non mi sono fatto nulla, solo una piccola frattura a un dito della mano", ha confessato lo stesso Aleix - ha impedito allo spagnolo di completare quella serie di giri ed arrivare ai 10 previsti, quindi come avrebbe terminato la sua sequenza.

La conclusione di questi dati è che l'Aprilia ha fatto un buon passo avanti quest'anno con la moto 2024 e che Aleix, che ha anche fatto segnare il terzo tempo della giornata conclusiva (1'51"260), è in forma smagliante, anche se nessuno sa se questo sarà sufficiente per combattere con "l'armata Rossa".

La dimostrazione di forza e velocità del due volte campione del mondo Pecco Bagnaia è stata enorme. L'italiano ha fatto segnare il giro più veloce (1'50"952), la velocità massima (351,7 km/h) e la cosa incredibile è che il suo crono era anche l'ideal time di giornata, perché aveva il miglior riferimento in tutti i settori. Il due volte campione del mondo è entusiasta della sua nuova moto, come ha spiegato alla fine della giornata.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

L'unico aspetto in cui la Ducati di Bagnaia non è stata la migliore è stato proprio il ritmo di gara. il piemontese non ha portato a termine una vera e propria simulazione di Sprint, visto che il suo run più lungo è stato di otto giri. Di questi otto giri, se scartiamo l'ultimo, che è andato male (2'00"837), probabilmente a causa di qualche problema o di un lungo, Bagnaia ha mantenuto un ritmo di 1'52.430, con un miglior giro di 1'51.850, mentre il peggiore è stato di 1'53.262. Con questo ritmo, Pecco sarebbe arrivato, sulla carta, secondo al traguardo.

Di Giannantonio è ancora la rivelazione

Se cerchiamo una risorsa nascosta nella pre-stagione della MotoGP 2024 dobbiamo guardare alla Pertamina Enduro VR46, la squadra di Valentino Rossi. Il giovane italiano Fabio Di Giannantonio vi è approdato quest'anno, quasi come un ripiego dopo aver perso il posto in Gresini e le possibilità di passare alla Honda, e si è già fatto notare l'anno scorso con i primi podi e la vittoria nel GP del Qatar.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Diggia" era già il pilota con il passo migliore dopo i tre giorni di test a Sepang, dove ha messo insieme una simulazione di Sprint di 10 giri con un ritmo medio di 1'58"237, e martedì, in Qatar, è stato in grado di mettere a segno un'altra sessione di 11 giri in 1'52"533, con un miglior giro di 1'52"320 e un peggior giro di 1'53"020, l'unico degli undici in cui Fabio non ha girato in 1'52". Il pilota romano promette bene e sembra che inizierà la stagione come ha terminato la scorsa, lottando per le vittorie.

Fuori dal podio virtuale ci sarebbe Enea Bastianini, che ha effettuato una simulazione di Sprint con una media di 1'52"541. Il riminese, dopo una stagione 2023 costellata di infortuni, è tornato quest'anno con il desiderio di guadagnarsi un posto nella squadra ufficiale Ducati e, per il momento, i numeri del precampionato sembrano dargli ragione.

Quinto nella gara virtuale sarebbe stato Jorge Martín. Il pilota del Prima Pramac Racing è stato vittima di una caduta durante la sua breve simulazione di gara e ha affermato che le vibrazioni nella parte posteriore della sua moto gli hanno impedito di lavorare correttamente. Nonostante ciò, lo spagnolo ha effettuato sei giri prima di cadere con un tempo medio di 1'52"747, battendo il ritmo di Marco Bezzecchi, che ha fatto registrare 1'52"951 come media nel suo stint di nove giri.

Jorge Martín, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sopra la barriera dell'1'53" si sono piazzati Fabio Quartararo (1'53"042) e Brad Binder, ma il sudafricano della KTM è stato anche il solo a completare una vera e propria distanza di gara con 22 giri sul ritmo dell'1'53"224. Sul 53 basso c'è anche Maverick Vinales, che pure lui ha fatto quasi la distanza di gara (17 giri) sul ritmo dell'1'53"322.

Dove ha finito la "gara" Marc Marquez?

La grande domanda che tutti si pongono è dove si sia piazzato Marc Marquez in termini di ritmo gara. Se è vero che il pilota del Gresini Racing ha ottenuto il quarto tempo (1'51"335), la verità è che non ha fatto alcun long run, oltre a quattro partenze da tre giri lanciati e due run da due giri. Un totale di 42 giri, di cui solo 20 "full lap", registrando la sua prima caduta da quando ha lasciato la Honda per correre con la Ducati al 43° giro, che non ha completato, terminando il test pochi minuti prima della bandiera a scacchi.

Marc Márquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non si sa se Marquez non abbia voluto dare indizi sul suo vero passo, ricordando che il GP del Qatar è tra due settimane (8-10 marzo), o se non sia riuscito a completare un run più lungo a causa della caduta nel finale. Se prendiamo in considerazione il suo miglior mini run (tre giri), il suo ritmo è stato di 1'52"937, che lo collocherebbe proprio tra Martin e Bezzecchi, anche se parliamo di una distanza troppo breve per fare una valutazione di questo tipo.

"Realisticamente, al momento siamo in grado di lottare per il quinto o sesto posto", ha confermato lo stesso Marc al termine del test. "È molto relativo perché poi si arriva al Gran Premio, la pista è meno gommata e tutto è diverso. Ma al momento, se la gara fosse oggi, credo che sarei quarto, quinto, o sesto nella migliore delle ipotesi. Ma ci sono altri tre o quattro piloti che, per fortuna, guidano la stessa moto e posso imparare. Devo imparare da loro come ottenere il massimo dalla Ducati", ha aggiunto.

MotoGP | I passi nella seconda giornata di test in Qatar

Pilota Moto Ritmo Lunghezza run

A. Espargaró Aprilia 2024 1'52"106 7 giri P. Bagnaia Ducati 2024 1'52"430 7 giri F. Di Giannantonio Ducati 2023 1'52"533 11 giri E. Bastianini Ducati 2024 1'52"541 10 giri J. Martín Ducati 2024 1'52"747 6 giri M. Márquez Ducati 2023 1'52"937 3 giri M. Bezzecchi Ducati 2023 1'52"951 9 giri F. Quartararo Yamaha 2024 1'53"042 10 giri B. Binder KTM 2024 1'53"224 22 giri M. Viñales Aprilia 2024 1'53"322 17 giri