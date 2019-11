Miguel Oliveira sarà operato oggi alla spalla destra

I dubbi sollevati un paio di giorni fa sono diventati una certezza. Miguel Oliveira si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico alla spalla destra nella giornata di oggi.

Il pilota della KTM Tech 3 si era fatto male alla spalla in occasione della gara di Silverstone, nella quale era stato abbattuto dall'altra RC16 di Johann Zarco.

Stando a riposo nei test di Misano, però, era riuscito ad arginare il problema ed aveva proseguito la stagione regolarmente. A peggiorare la situazione è stata le brutta caduta di cui è stato vittima nella FP4 del Gran Premio d'Australia a causa del vento.

Il portoghese è stato quindi costretto a saltare la gara di Phillip Island, avendo rimediato diverse contusioni ed abrasioni in questa scivolata avvenuta a circa 300 km/h.

Il problema più grande sembrava la mano destra, ma con il passare delle ore è riaffiorato il dolore alla spalla e la controprova è arrivata a Sepang, dove Miguel ha provato a tornare in sella alla sua KTM, ma è stato costretto ad arrendersi dopo aver completato appena 4 giri nella FP1.

A questo punto ha fatto subito ritorno in Europa, per la precisione ad Innsbruck, per sottoporsi ad un controllo del dottor Karl Golser, che ha evidenziato che i legamenti della spalla destra sono danneggiati.

Per questo lo stesso dottor Golser lo opererà oggi stesso, anche se per il momento non si parla ancora di tempi di recupero in vista della gara conclusiva della stagione a Valencia.