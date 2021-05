Ufficiale: KTM e Tech3 insieme in MotoGP fino al 2026

In questi giorni è molto caldo il mercato delle squadre satellite della MotoGP, ma se c'è una partnership sulla quale c'erano pochi dubbi è quella che lega la KTM ed il team Tech3. Questa mattina, infatti, la Casa austriaca ed Hervé Poncharal hanno messo tutto nero su bianco, rinnovando la loro collaborazione fino al 2026.

Un rapporto nato nel 2018, quando la compagine francese ha chiuso una relazione di ben 20 anni con la Yamaha per accogliere la sfida lanciata da Mattighofen, che gli offriva di fatto un trattamento da seconda squadra factory più che da struttura clienti.

E nei primi tre anni le soddisfazioni non sono mancate, visto che nel 2020 sono arrivate ben due vittorie con Miguel Oliveira, al Red Bull Ring ed a Portimao, con il portoghese che ha impreziosito il tutto anche con una pole position in occasione della gara di casa.

"Siamo molto orgogliosi di fare annunciare questo nuovo accordo quinquennale con Tech3. E' una mossa strategica importante per il nostro futuro a lungo termine in MotoGP. Abbiamo già concordato la nostra partecipazione con Dorna per altri cinque anni ed era fondamentale avere una base di stabilità, rinnovando il nostro accordo con Tech 3", ha detto Pit Beirer, direttore di KTM MOtosport.

"Negli ultimi anni abbiamo costruito la nostra struttura e ora fornisce un percorso incredibile con Red Bull MotoGP Rookies Cup, Moto3, Moto2 e poi quattro posti nella classe regina, nella quale vogliamo avere successo. Con Hervé e Tech3 abbiamo il partner ideale e vediamo l'intera struttura come parte di 'una squadra unica'. È più che un piacere dire che potremo attaccare i prossimi cinque anni insieme" ha aggiunto.

"Mi sento molto orgoglioso, molto privilegiato e molto onorato di annunciare la nostra rinnovata partnership con KTM. Penso che saremo il primo team indipendente ad annunciare un accordo quinquennale con un produttore nella storia della MotoGP. Questo è un bel risultato e sottolinea anche quanto sia forte il nostro rapporto e quanto bene abbiano funzionato i primi tre anni della nostra partnership", ha proseguito Hervé Poncharal.

"Credo che il meglio debba ancora venire. Condividiamo gli stessi valori, lo stesso obiettivo, che è quello di non mollare mai ed essere pronti a correre. Quindi ora che questo accordo è fatto, firmato, confermato, lavoreremo ancora più duramente sulla stagione 2021 e naturalmente pensiamo a come essere preparati al meglio per il 2022".

"Credo davvero che questa organizzazione abbia tutti gli ingredienti per essere vincente e sta solo a noi mettere insieme tutti i pezzi per farlo funzionare e inseguire la vittoria ad ogni singolo round", ha concluso.