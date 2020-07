Rins: "L'obiettivo di domani? Conquistare dei punti"

Si preannuncia un GP di Andalusia in salita quello che attende Alex Rins. Il pilota della Suzuki si è infortunato alla spalla destra lo scorso weekend e domani dovrà scattare dalla penultima posizione in griglia con l’obiettivo dichiarato di cercare di racimolare qualche punto.

“E’ stata una giornata difficile. La situazione è peggiorata verso la fine del Q1 quando non sono più riuscito ad essere costante nei tempi. L’obiettivo principale per domani è quello di finire la gara e cercare di andare a punti, ma ci sarà da soffrire per il gran caldo”.

Alex è sceso in pista già al venerdì, anche se non ha percorso parecchi giri.

“Ho notato una piccola differenza sul giro secco in termini di dolore, ma è stato molto complicato per me tenere il passo a causa del mio infortunio. Domani farò alcuni giri per testare alcune cose con le gomme, ma cercherò di stare in pista a lungo per arrivare il più possibile riposato alla gara”.

Il Gran Premio di Andalusia ha visto tre protagonisti, Marc Marquez, Cal Crutchlow e lo stesso Rins, scendere in pista nonostante il poco tempo trascorso dagli interventi chirurgici e questo ha fatto scoppiare una piccola polemica nei confronti del protocollo medico.

“L’episodio spartiacque è accaduto ad Assen nel 2013 quando Lorenzo è tornato a correre il giorno dopo la sua operazioni. Da quel momento in poi è stata adottata una regola accettata da tutti noi secondo la quale un pilota non può salire in moto sino a 48 ore dall’intervento. Io è la prima volta che mi trovo in una situazione simile”.

“Ho sostenuto una visita medica e vi assicuro che è stata scrupolosa. Marc è andato bene al mattino, così come Cal, mentre io non sono riuscito a migliorare. Vedremo domani come andranno le cose anche per via del gran caldo che non aiuterà i piloti infortunati”.

Rins ha poi spiegato come si preparerà in vista della gara di domani.

“Sarà essenziale fare degli esercizi di riscaldamento per la spalla, ma un elemento a mio favore è l’adrenalina prima della gara che funge come una morfina naturale. Prima della partenza siamo sempre carichi di adrenalina”.

Alex ha poi parlato delle preoccupazioni per l’infortunio alla spalle ma è sembrato non eccessivamente turbato.

“Non sono molto preoccupato. Ho parlato con Lowes che aveva subito un problema simile prima dell’inizio della stagione e mi ha detto che è quasi passato da solo. Lunedì mi farò visitare per vedere come stanno i tendini ed i muscoli”.

“Quello che mi dà più fastidio è il dolore che provo e che mi fa venire meno la forza nel braccio. Quando freno nelle curve più difficile per me è complicato riuscire a rallentare la moto per via della forza che devo mettere nel corpo e per questo motivo in alcuni punti arrivo lungo”.

