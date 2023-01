MotoGP | Honda: perché Kawauchi è l'uomo giusto per raddrizzare la rotta

Carica lettore audio

La Honda è stata l'unico marchio a non vincere gare nel 2022, finendo ultima nella classifica costruttori della MotoGP. Il team factory, tradizionalmente considerato la più grande superpotenza del paddock, si è piazzato non oltre il nono posto (su 12) nella classifica riservata alle squadre. Il pilota meglio piazzato in classifica è stato Marc Marquez (13°) che, inoltre, è andato a punti solo in dieci dei venti Gran Premi disputati a causa dei continui infortuni che non lo hanno lasciato in pace.

Nel complesso, la performance negativa di Honda dello scorso anno ha innescato una profonda ristrutturazione in vista del 2023. Sia a livello di piloti, con l'arrivo di Joan Mir nel box sponsorizzato da Repsol e di Alex Rins nella struttura satellite, sia a livello tecnico. Probabilmente lo sviluppo più interessante a questo proposito è l'assunzione di Ken Kawauchi come nuovo responsabile tecnico, in sostituzione di Takeo Yokoyama, che d'ora in poi sarà incaricato di supervisionare lo staff ingegneristico di Honda in Giappone.

"HRC ha ingaggiato Ken Kawauchi come responsabile tecnico approfittando del ritiro di Suzuki dal Campionato del Mondo", ha confermato il team manager HRC, Alberto Puig, in un'intervista concessa a Motorsport. "La firma è il risultato di una serie di circostanze che si sono combinate", ha aggiunto Puig, prima di avvertire: "Non ci aspettiamo che risolva da solo tutti i problemi della moto".

Con la conferma della notizia, Motorsport.com ha cercato di tracciare un profilo del nuovo tecnico per capire cosa può portare alla Honda, e il modo migliore per farlo è attraverso quelli che, fino a un paio di mesi fa, erano i suoi compagni di squadra alla Suzuki.

"Sono molto felice che Kawauchi si sia unito alla Honda", ha dichiarato Alex Rins, ex Suzuki e ora in Honda LCR. "Ken è stato una parte fondamentale del progetto Suzuki. Ha contribuito a creare la moto e a farla evolvere fino a diventare campione del mondo (con Joan Mir nel 2020) e a vincere l'ultima gara. Sono lieto di riaverlo con me in questa nuova sfida".

Se c'è qualcuno che conosce bene Kawauchi è Manu Cazeaux, ingegnere di pista di Rins negli ultimi anni e precedentemente di Maverick Vinales dal ritorno della Suzuki in MotoGP nel 2015.

"Dal mio punto di vista, è un ingaggio difficile da valutare, perché non so esattamente quali siano le esigenze di Honda o cosa Takeo smetta di fare", ha spiegato Cazeaux, che sarà di nuovo con Vinales nel 2023, questa volta in Aprilia.

"Quello che posso dire è che, dal suo lavoro in Suzuki, almeno per quanto riguarda me e il mio modo di intendere le corse, è una persona con un'enorme esperienza a 360 gradi. In altre parole, padroneggia diversi settori: dal telaio all'elettronica, passando per tutti i punti, come il motore o gli pneumatici. Conosce bene tutte le aree della moto. Ken ha sempre lavorato nelle corse, non ha esperienza in altri settori, e credo che possa portare questo alla Honda".

Manu Cazeaux knows Kawauchi well and thinks he "dominates" in several key areas Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"La sua esperienza, le sue conoscenze e il suo modo di gestire, che alla Suzuki ha dimostrato essere un metodo che funziona. Capisce quali sono le richieste dei piloti e le trasmette alla fabbrica, che può così reagire e sviluppare la moto in base alle reali esigenze. È una persona che ha dimostrato di avere un buon dialogo e di essere in grado di lavorare con altre nazionalità senza problemi. Penso che sia un buon acquisto", ha detto l'argentino.

Un altro che ha lavorato a stretto contatto con Kawauchi è Frankie Carchedi, l'ingegnere di pista con cui Joan Mir ha conquistato la corona tre anni fa, 20 anni dopo il precedente titolo conquistato dalla Suzuki.

"La sua firma con HRC è un'ottima notizia", ha dichiarato il britannico. "Ha vinto il Campionato del Mondo 2020 con Joan, quindi sa esattamente cosa serve per riuscirci. È stato direttore tecnico di una delle fabbriche più piccole della MotoGP, se non la più piccola, e questo significa che ha un'enorme quantità di conoscenze a livello tecnico. Ma è anche consapevole dell'importanza del fattore umano nella vittoria. Credo che possa accelerare l'adattamento di Joan alla Honda, perché conosce il suo stile di guida, le sue esigenze e, in definitiva, sarà un volto familiare. Sarebbe stato un peccato se nessun marchio del paddock avesse potuto beneficiare delle sue conoscenze", ha dichiarato Carchedi, che nel 2023 affiancherà Fabio Di Giannantonio al Gresini Racing.

Claudio Rainato è stato l'ingegnere telemetrista di Mir negli ultimi anni, quindi sa esattamente chi è e cosa può portare il nuovo tecnico Honda.

"È l'uomo giusto al momento giusto", ha riassunto Rainato, che sarà alla Mooney VR46 nel 2023. "Ken ha una grande esperienza come coordinatore tecnico, che consente una prolifica collaborazione tra gli sviluppi effettuati in fabbrica e le esigenze dei team. Rispetta le idee di tutti ed è in grado di contenere il lato europeo del box da approcci selvaggi. Nel suo profilo, probabilmente non porterà nessuna formula o idea magica, ma porterà un metodo di successo".

"L'approccio a piccoli passi che ha seguito in Suzuki potrebbe essere la strada per far uscire Honda dalla crisi in cui si trova, e con la sua poker face sarà in grado di raffreddare il box quando sarà necessario. Potrebbe anche essere un grande alleato per Mir, visto che il loro rapporto è molto buono. Durante la pandemia era ospite fisso dei barbecue a casa di Joan ad Andorra", ha rivelato Rainato.

Kawauchi had overseen Suzuki's success since returning to MotoGP in 2015 Photo by: Kevin Wood / Motorsport Images

Francesco Munzone, performance engineer della Suzuki negli ultimi anni e che nel 2023 sarà ingegnere di pista del Forward Racing in Moto2, conosce bene Kawauchi.

"Con l'esperienza acquisita in Suzuki, può portare un nuovo concetto di comunicazione tra il gruppo di ingegneria giapponese e quello europeo. Una migliore integrazione delle persone, sia in pista che in fabbrica. Alla fine, è questa la chiave: raccogliere le informazioni giuste in pista e poi trasmetterle alla fabbrica, nel modo più fedele possibile. Può utilizzare la sua esperienza in Suzuki per sfruttare gli strumenti già in possesso di Honda ed utilizzarli in modo diverso", afferma Munzone.

In definitiva, con Kawauchi, Honda acquisirà la capacità di sintesi, di individuare e semplificare ciò che serve alla moto, e uno dei suoi principali punti di forza è l'interpretazione. Con lui, Honda spera di ottimizzare il funzionamento della catena di trasmissione che collega i piloti e le persone che lavorano con loro nei Gran Premi con la base HRC di Tokyo. Si tratta di una catena che negli ultimi anni sembra essersi sgranata.

Is Kawauchi the final piece of the puzzle for Honda's hopes of resurgence? Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images