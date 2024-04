MotoGP | Lin Jarvis lascia Yamaha a fine stagione!

Lin Jarvis ha 66 anni e ha trascorso gli ultimi 26 al comando del reparto corse di Yamaha. In qualità di direttore del marchio giapponese, il britannico ha avuto un ruolo molto rilevante nella rinascita dell’azienda a partire dalla metà degli anni 2000. Insieme a Davide Brivio è stato in grado di convincere Valentino Rossi a unirsi al progetto nel 2004, quando il pilota di Tavullia era il riferimento della griglia con la Honda.

Con rossi come punta di diamante di Jarvis, Yamaha ha conquistato il titolo nel 2004, nel 2005, nel 2008 e nel 2009, prima di entrare nell’era di Jorge Lorenzo, con cui ha vinto nel 2010, nel 2012 e nel 2015. Dopo un periodo dominato da Marc Marquez (sei titoli in sette anni tra il 2013 e il 2019), Fabio Quartararo ha riportato a Iwata la corona nel 2021, per un totale di otto titoli mondiali ottenuti da Yamaha sotto la guida di Jarvis.

Uno degli ultimi capolavori del britannico è stato siglare il rinnovo di Quartararo, annunciato la scorsa settimana. Il prossimo obiettivo che ha davanti a sé è quello di arrivare a un accordo con qualche team indipendente per recuperare la squadra satellite a cui Yamaha ha dovuto rinunciare dopo il mancato rinnovo con RNF all’inizio del 2023.

“Questa sarà la mia ultima stagione in Yamaha, che lascerò a fine anno. deciderò più avanti cosa fare, a cosa dedicherò il mio tempo”, ha svelato Jarvis questo giovedì in un’intervista concessa a Motorsport.com e che ha avuto luogo nell’ufficio Yamaha ad Austin. “Ho iniziato nel team ufficiale nel 1999. È stata una tappa insolitamente lunga. Ho già 66 anni e comincio a essere un po’ stanco di viaggiare. Ho fatto questo lavoro per 26 anni ed è abbastanza straordinario che la stessa persona guidi un progetto in una fabbrica per un periodo così lungo. È arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo”, ha aggiunto il direttore che si appoggia in Italia, dove il reparto corse del marchio giapponese ha il suo quartier generale.

Paolo Pavesio, director del departamento de carrera de Yamaha Europa Foto de: Yamaha Europa

“È il momento ideale per portare a termine questa transizione. Dobbiamo essere capaci di chiudere il mio capitolo e iniziarne uno nuovo in armonia. Questa è la soluzione migliore per entrambe le parti. Abbiamo già identificato il candidato che sicuramente diventerà il mio successore, anche se ancora non è stato ufficializzato. Ma sarà un nome del gruppo Yamaha, che prenderà la mia posizione da gennaio del prossimo anno”, ha commentato Jarvis. Nonostante il britannico non abbia voluto rivelare il nome, Motorsport.com apprende che il candidato ideale è Paolo Pavesio, attuale direttore di marketing e del reparto corse di Yamaha Europa. L’italiano è una persona di casa, molto vincolata alle gare e un habitué delle gare di Superbike e Motocross.