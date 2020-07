Viñales: “Il campionato è lungo per pensare al titolo”

Nel suo ultimo giro della qualifica, Maverick Vinales ha firmato un tempo stratosferico e si è collocato in prima posizione, conquistando così la pole position del Gran Premio di Andalusia. Tuttavia, i commissari gli hanno annullato il giro per aver superato i limiti della pista, perciò partirà dalla seconda casella della griglia, dietro al vincitore di domenica scorsa, Fabio Quartararo.

Lo spagnolo della Yamaha spiega i suoi ultimi giri di qualifica: “Sfortunatamente ho toccato il verde, anche se me ne sono reso conto durante il giro. Con la seconda gomma ho trovato una bandiera gialla e ho perso un giro, poi ho toccato il verde, ma nel complesso era un buon giro e mi sento fiducioso ed a mio agio sulla moto”.

Domenica scorsa, su questa stessa pista, gli è sfuggita la vittoria a causa della scelta sbagliata di gomme. Lui infatti era l’unico ad aver optato per la mescola morbida: “Stavolta abbiamo preso una decisione migliore con le gomme rispetto alla settimana scorsa e sono fiducioso. Mi sento forte sia con la morbida sia con la media posteriore, ho lavorato molto con la dura anteriore e penso che possa essere una buona opzione per la gara. Ancora non so quale mescola sceglieremo per il posteriore, ma con maggiore caldo bisogna essere intelligenti sulla gestione delle gomme. Proverò a spingere dall’inizio ed in 10 o 15 giri vedremo cosa possiamo fare. Mi sento fiducioso perché ho un buon ritmo per i primi giri”.

Per Vinales si presenta una grande opportunità, rappresentata dall’assenza di Marc Marquez: “Proverò ad essere intelligente e capire la situazione, farà molto caldo e non si sa mai dopo la Moto2 che tipo di asfalto si trova. Domenica scorsa abbiamo avuto qualche difficoltà con la gomma anteriore, la strategia sarà la stessa, partire bene e mettermi al comando. Ma abbiamo visto che passo ha Fabio Quartararo”.

Proprio il francese in questo momento è il grande rivale di Vinales, in tutti i sensi. Lo spagnolo a chi gli chiede di dire una delle qualità dell’avversario, afferma: “Fabio frena molto bene ed il suo stile di guida si adatta molto bene alla Yamaha. Io sono migliorato molto in questo aspetto dopo aver visto come guida la moto, caricando il peso sulla parte posteriore per guadagnare trazione”.

Quartararo è il grande favorito e, con un campionato così fitto, si pensa subito al mondiale. Vinales però non è ossessionato dal titolo: “Il campionato è molto lungo e può succedere di tutto, ogni gara e a sé e bisogna sfruttarla per ottenere il massimo dei punti. È ancora troppo presto per pensare al mondiale”.

Più che il mondiale, ora la vera lotta è tra Vinales e Quartararo per essere il primo pilota Yamaha, soprattutto in ottica 2021, quando saranno compagni di squadra nel team ufficiale: “È ottimo che ci siano due piloti veloci in Yamaha, ci spingiamo e ci motiviamo, proviamo ad essere sempre i primi e portiamo avanti la moto, questo è molto positivo per il team. Per l’esperienza degli ultimi anni, Yamaha non dice che ci sia un pilota o due, ma lavora con entrambi e dà loro lo stesso materiale. Si vuole sempre essere il primo nel team ufficiale, questa cosa fa sentire bene ed a me piace lottare per esserlo”.

