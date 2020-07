Quartararo: “Sono molto sorpreso di essere in pole position”

Due fine settimana consecutivi a Jerez e doppia pole position per Fabio Quartararo. Il vincitore di domenica scorsa è riuscito ad appropriarsi nuovamente della prima posizione in qualifica, ma stavolta in una situazione ben diversa dallo scorso weekend. Il pilota Yamaha Petronas ha potuto infatti approfittare dell’assenza di Marc Marquez, costretto a dare forfait per l’infortunio al braccio, pur dovendo confrontarsi con Maverick Vinales, con il quale ha lottato sul filo dei millesimi fino alla fine.

Lo spagnolo del team ufficiale ha dominato il primo turno di libere, con Quartararo molto indietro. Ma il pilota d’oltralpe è tornato davanti al momento giusto e si è imposto con un gran giro che gli è valso la pole position: “Sul time attack non mi sono sentito benissimo, sono molto sorpreso di aver fatto la pole position. Stavolta è stata molto più difficile della settimana scorsa. In qualifica non sono mai riuscito a fare un giro davvero buono. Mi sono sentito un po’ diverso, c’era un po’ più di vento, non giravo bene, quindi mi aspettavo tutto tranne la pole.

Quartararo oggi non è sceso sotto l’1’37, mentre la pole della settimana scorsa è stata fatta in 1’36”7: “Dopo il primo run ho pensato che ci saremmo concentrati sul migliorare il tempo per arrivare almeno in prima fila. Alla fine non sapevo in che posizione fossi e quando ho visto i meccanici ho capito che ero in pole. Sono molto contento! Proveremo a fare una buona partenza ed un buon primo giro. È questo che è cambiato rispetto allo scorso anno. Prima volevo essere primo sempre, dalle libere al warmup. Ma non sono mai stato primo alla fine della gara, quindi a partire da quest’anno non mi preoccupo se sono 14esimo, bisogna solo lavorare”.

“Sappiamo di aver fatto un buon lavoro in ottica gara – prosegue Quartararo – il nostro boettivo era finire in prima linea e ci siamo. In più abbiamo la pole position e sappiamo che abbiamo un ritmo migliore per domani. Abbiamo lavorato sul passo gara ed è buono. Nelle FP4 abbiamo fatto un buon run e mi sono sentito bene. Come detto, l’importante è la gara, fa sempre piacere fare la pole position, ma i punti si raccolgono domani”.

