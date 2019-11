Quartararo: “Ci manca velocità, ma la strada è quella giusta”

Il test di Valencia si conclude con un bilancio positivo per Yamaha, che domina entrambe le giornate sia con il team ufficiale sia con il team Petronas. Fabio Quartararo conferma l’ottimo risultato del primo giorno anche alla fine del Day 2 e rimane a 164 millesimi da Maverick Viñales, leader dell’ultima giornata.

Il francese ha provato un nuovo forcellone in carbonio, che non si discosta molto da quello vecchio, ma è stato promosso da entrambi i piloti. Gran parte delle novità però verranno portate in pista a Jerez, dove si svolgeranno i prossimi test, e tra queste c’è la Yamaha del 2020. Il giovane astro nascente della MotoGP infatti non ha ancora avuto la possibilità di testare la moto del prossimo anno e ha girato con la versione aggiornata del 2019.

Oggi in particolare si è concentrato sul setting per capire quale strada intraprendere. Si è però fatto un’idea di come potrà andare la nuova M1 vedendo in azione Maverick Viñales. Lo spagnolo infatti ha mostrato non solo un gran ritmo ma anche un miglioramento in termini di velocità, punto debole della Casa di Iwata. Quartararo potrà provare il nuovo motore, che darà qualche cavallo in più, solamente più in avanti.

El Diablo archivia i test di Valencia con soddisfazione: “Sono contento della giornata di oggi e non vedo l’ora di provare altre componenti. Oggi non abbiamo provato molto, giusto qualcosa, ma ho più girato che provato cose. Abbiamo lavorato più su qualche setting della moto e abbiamo fatto una valutazione delle cose positive e negative che abbiamo provato. Non si tratta di grosse cose, abbiamo cercato di capire dove si guadagna e dove si perde. Spero di provare la nuova moto a Jerez, ma non so ancora quando la proverò. È abbastanza chiaro che ci manca la velocità di punta, ma la moto di Maverick sta andando più veloce e quindi stiamo andando sulla strada giusta”.